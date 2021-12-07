Başkan Gürün, Yeni Zabıta ve İtfaiye Memurlarıyla Bir Araya Geldi

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sözlü ve uygulamalı sınavında başarılı olan 59 zabıta memuru ile 77 İtfaiye eri göreve başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mesailerinin ilk gününde yeni zabıta memuru ve itfaiye erleri ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve huzurunu ön planda tutmak, can ve mal güvenliğini korumak adına Zabıta ve İtfaiye teşkilatını güçlendirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sözlü ve uygulamalı sınavında başarı gösteren 59 Zabıta Memuru ile 77 İtfaiye Eri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak göreve başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mesailerinin ilk gününde yeni Zabıta memurları ve İtfaiye erleri ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

Başkan Gürün, "Zabıta memuru ve itfaiye erlerinin iş alımlarını liyakat esasına göre yaptık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılacak olan 101 İtfaiye eri, 59 zabıta memuru kadrosuna Türkiye genelinden 1520 başvuru yapıldığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, istihdam edilen zabıta memuru ve itfaiye erlerinin iş alımlarını liyakat esasına göre yaptıklarını ifade etti. Başkan Gürün, "Yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzünü temsil eden zabıta ve itfaiye teşkilatımız zorlu bir görev üstleniyor. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve yarınları için çalışıyorsunuz. Muğla'mızın dört bir yanında Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızın güvenliğini, sağlığını ve huzurunu ön planda tutarak çalışırken, İtfaiye teşkilatımız ise yangın, deprem, arama-kurtarma ve sel gibi doğal afet ve olaylarda görev yapıyor. Sizler birçok aday arasından bu onurlu meslekleri yapmaya hak kazandınız. Yeni göreviniz size, ailenize ve Muğla'ya hayırlar getirsin" dedi.

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