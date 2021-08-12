Başkan Gürün, "Yangının yaralarını birlikte saracağız"
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Başkan Gürün, "Yangının yaralarını birlikte saracağız"

Başkan Gürün, 'Yangının yaralarını birlikte saracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 29 Temmuz'dan itibaren Muğla'da 11 ilçede çıkan orman yangınlarının, Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla birlikte sona erdiğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 29 Temmuz'dan itibaren Muğla'da 11 ilçede çıkan orman yangınlarının, Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla birlikte sona erdiğini açıkladı. Başkan Gürün, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yangının yaralarını birlikte saracaklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 29 Temmuz'dan itibaren Muğla'nın 11 ilçesinde başlayan orman yangınları ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Köyceğiz yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte orman yangınlarının sona erdiğini ifade eden Başkan Gürün, "Sevgili hemşerilerim, 29 Temmuz itibari ile başlayan orman yangınları bu gece itibariyle kontrol altına alındığı resmi kurumlar tarafından bildirildi. Hepimize büyük geçmiş olsun. Orman varlığımız ve onun içerisinde yaşayan çok değerli canlılarımız kayboldu. Bir vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu kayıplarımızın hepsi şuan tespit ediliyor. Yaralarımızın sarılması ile ilgili yapamayacağımız bir şeyimizin olmadığını bilmenizi isterim. Bu duyguyla geleceğe bakmamız lazım. Yüzlerce araç, gereç ve elemanıyla yangını söndürmek adına bize katkı yaptılar. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar tekrar geçmiş olsun. Güzel günlerde beraber olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Başkan Gürün, 'Yangının yaralarını birlikte saracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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