Başkan Gürün Ulusal Egemenliğin Bayramı 23 Nisan'ın 100'üncü yılını kutladı
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Osman Gürün, 23 Nisan, Gürün, Muğla, Yaşam

Başkan Gürün Ulusal Egemenliğin Bayramı 23 Nisan'ın 100'üncü yılını kutladı

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ulusal egemenliğimizin bayramı 23 Nisan'ın 100'üncü yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:16
Başkan Gürün Ulusal Egemenliğin Bayramı 23 Nisan'ın 100'üncü yılını kutladı

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ulusal egemenliğimizin bayramı 23 Nisan'ın 100'üncü yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920 tarihinde Atatürk önderliğinde Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşinin kahramanlarının 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek padişahın ve sarayın yetkilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında halka verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşünün Ankara'da halkın temsilcileri ile vücut bulduğunu ve bundan tam 100 yıl önce temelinde özgürlük, demokrasi, çağdaşlık, adalet bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunu belirtti.

Başkan Gürün; "Bayram çocuklarımızın, 100 yıllık gurur hepimizin"

Başkan Gürün; "23 Nisan 1920'den sonra artık egemenlik halkındır ve halk kulluktan yurttaşlığa, ümmetten millet olmaya geçerek hür iradesiyle karar verebilir hale gelmiştir. Cumhuriyet'e giden yolda en büyük adımı TBMM ile atan Atatürk bu özel günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği evlatlarına en büyük hediyeyi ve sorumluluğu vermiştir. 100 yılda aldığı kararlarla özgürlüğümüzü, demokrasimizi her şeyimizi borçlu olduğumuz TBMM'nin kuruluşunu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bu yıl biraz buruk kutluyoruz. 100'üncü yıl coşkusunda sokaklarda, statlarda, okullarda, meydanlarda olamasak da evlerimizi, iş yerlerimizi Türk bayrakları ile donatarak bu büyük coşkuya ortak olmalıyız. Bayram çocuklarımızın, 100 yıllık bu gurur hepimizin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü yaşını, tüm dünya çocuklarının bayramı 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm mebus arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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