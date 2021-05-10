Başkan Gürün Ramazan Bayramı'nı Kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gürün Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Başkan Gürün Ramazan Bayramı'nı Kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Paylaşmanın, dayanışmanın, yokluğu var, gönülleri bir etmenin ayı Ramazan'da araya mesafelerin girdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Paylaşmanın, dayanışmanın, yokluğu var, gönülleri bir etmenin ayı Ramazan'da araya mesafelerin girdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün iftar sofralarında, bayramlaşmalarda bir olunmasa da sevgiyle, hoşgörüyle gönüllerin, yüreklerin bir olduğunu söyledi ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Sosyal mesafelere rağmen güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; "Dünya ve ülkemizde yaşanan salgın nedeni ile iki Ramazan ayı ve bayramını sosyal mesafeler, tenha iftar sofraları, adetimiz, geleneğimiz olan büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin de gözlerinden öpmeden geçiriyoruz. Evlatlarımıza, torunlarımıza, sevdiklerimize onları korumak için sarılamıyor, yaklaşamıyoruz. Tüm bu yaşadığımız olumsuzluklara rağmen umutsuz ve karamsar olmaya hakkımız yok.

Paylaşmanın, dayanışmanın, yokluğu var etmenin ayı Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı'nda da mesafelere rağmen sevdiklerimizin yanında olmaya, onlara sarılamasak da sesimizle kucaklamaya devam edeceğiz. Bugünleri de geride bırakarak nerede o eski Ramazanlar demeden hep birlikte iftar ve bayram sofralarında buluşacak, sevdiklerimizle bir olacağız. Siz değerli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıkla, umutla, mutlulukla ve sevdiklerinizle mesafelere rağmen güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Tarkan Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Gürün Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:43:40. #1.15#

title