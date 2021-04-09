Başkan Gürün, Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yaşını kutladı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ülkenin güvenliği ve vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışan, asayişi sağlayan polis teşkilatının çok önemli bir vazife icra ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ülkenin güvenliği ve vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışan, asayişi sağlayan polis teşkilatının çok önemli bir vazife icra ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 176 yıldır kahramanca görevlerini yapan ve yapmakta olan tüm emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, vatanın her köşesinde gerek asayişi sağlamak, gerek toplum huzurunu korumak için, gece gündüz çalışan polislerimiz var. Kanunlar çerçevesinde temel hak ve özgürlüklere saygılı, bizlerin huzuru ve mutluluğu için var güçleriyle çalışan Emniyet Teşkilatı'mız 176 yıldır görevini layıkıyla yerine getiriyor. Gücünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve şanlı bayrağımızdan alan Polis Teşkilatı'mız, vatanın bütünlüğü, demokrasi ve özgürlüklerimiz için büyük bir gayretle çalışmakta, bizlerin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprakları için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yaşayan kahramanlarımız gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın 176'ncı yaşını, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Emniyet mensupları ve çalışanlarına Muğla'da adil, eşit ve güler yüzlü çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı