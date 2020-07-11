Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi Başkan Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ürünlerin kurutulup, katma değerinin arttırılarak satışının yapılmasını sağlayan "Meyve-Sebze Kurutma Tesisi'ni ziyaret etti.

11.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:22

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi

Başkan Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ürünlerin kurutulup, katma değerinin arttırılarak satışının yapılmasını sağlayan "Meyve-Sebze Kurutma Tesisi'ni ziyaret etti.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye İlçesi Karadere Hali içinde kurdukları Meyve-Sebze Kurutma Tesisini ziyaret etti. Başkan Gürün, dalda kalan ürünlerin kurutularak raf ömrünün uzatılması, ürünlerin katma değerinin arttırılarak daha yüksek maddi kazanç elde edilmesine imkan sağlayan tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Alternatif gelir kaynağı sağlandı

Pilot bölge olarak seçilen Fethiye İlçesinde kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi ile özellikle üreticilerin elinde kalan, pazarlama fazlası ya da pazar şartlarının olumsuzluğu sebebiyle tarlada kalmış meyve ve sebzeler bu tesiste kurutuluyor. Bu şekilde ürünlerin hem raf ömürleri artıyor, hem de daha yüksek fiyatlara satılarak yerel üreticiler destekleniyor. Böylelikle bazı ürünlerin kurutulmuş halinin ham halinden daha yüksek kazanç sağlaması nedeniyle üreticilere alternatif gelir kaynağı sağlanıyor.

17 farklı ürün kurutuldu

2018 yılında faaliyete giren tesiste bu güne kadar portakal, mandalina, limon, domates, zeytin, salep, kuzu göbeği mantarı, elma, patlıcan, ayva, biber, kereviz, kavun, pancar, şeftali, kabak ve kültür mantarı olmak üzere 17 farklı çeşit meyve-sebze kurutuldu. Tesis mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme bölümlerinden oluşurken, üreticilerden gelen ürünler hijyenik şartlarda işlendikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanılmadan kurutma işlemi yapılıyor.

Başkan Gürün, "Üreticimize alternatif gelir kaynakları sağlıyoruz"

Korona süreci ile birlikte üretmenin ne kadar değerli olduğunu herkesin anladığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğlamız herkes tarafından bilinen ve tanınan ilçeleri nedeni ile bir turizm kenti olarak bilinir. Oysa Muğla turizm kenti olmasının yanında verimli toprakları, başat ürünler ile bir tarım kentidir. Büyükşehir ailesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tarıma, kooperatifleşmeye büyük önem verdik. Bu şekilde üreticilerimizin kuracağı güç birliği ve bizimde desteklemelerimizle şehrimizde sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Başkan Gürün ayrıca "Biz büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimiz için alternatif gelir kaynakları yaratmaya devam ediyoruz. Örneğin İpekböcekçiliği üretimini yaygınlaştırmak için pilot bölge olarak seçilen Seydikemer İlçemizde dut ağacı bahçesi kurduk ve ipekböceği temini sağladık. Yine şehrimizde bilinmeyen, ancak kazancı yüksek olan "Sakız Ağacı" bahçesini Fethiye'de hayata geçirdik. Küçük küçük üretimin yapıldığı ancak pek tanınmayan Tıbbi Aromatik bitkiler, örneğin lavanta, biberiye gibi ürünlerin Menteşe'de ekimini yaptık şimdi hasat zamanı geldi ve bu ürünlere vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Yine Yatağan'da kara elmas olarak bilinen "trüf mantarı" dikimi yaptık ve hasadını bekliyoruz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Muğla'mızda verimli topraklarımızın kıymetini biliyor, üreticimize kazandıran katma değeri yüksek ürünlerle bu topraklarımızı süslüyoruz. Çünkü üreterek, üreten köylümüzü milletin efendisi yaparak kalkınacağımızı biliyoruz" dedi.

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş Politika
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 14:20:49. #1.15#
title