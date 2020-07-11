HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye İlçesi Karadere Hali içinde kurdukları Meyve-Sebze Kurutma Tesisini ziyaret etti.

Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi
11.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:22

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye İlçesi Karadere Hali içinde kurdukları Meyve-Sebze Kurutma Tesisini ziyaret etti. Başkan Gürün, dalda kalan ürünlerin kurutularak raf ömrünün uzatılması, ürünlerin katma değerinin arttırılarak daha yüksek maddi kazanç elde edilmesine imkan sağlayan tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Alternatif gelir kaynağı sağlandı

Pilot bölge olarak seçilen Fethiye İlçesinde kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi ile özellikle üreticilerin elinde kalan, pazarlama fazlası ya da pazar şartlarının olumsuzluğu sebebiyle tarlada kalmış meyve ve sebzeler bu tesiste kurutuluyor. Bu şekilde ürünlerin hem raf ömürleri artıyor, hem de daha yüksek fiyatlara satılarak yerel üreticiler destekleniyor. Böylelikle bazı ürünlerin kurutulmuş halinin ham halinden daha yüksek kazanç sağlaması nedeniyle üreticilere alternatif gelir kaynağı sağlanıyor.

17 farklı ürün kurutuldu

2018 yılında faaliyete giren tesiste bu güne kadar portakal, mandalina, limon, domates, zeytin, salep, kuzu göbeği mantarı, elma, patlıcan, ayva, biber, kereviz, kavun, pancar, şeftali, kabak ve kültür mantarı olmak üzere 17 farklı çeşit meyve-sebze kurutuldu. Tesis mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme bölümlerinden oluşurken, üreticilerden gelen ürünler hijyenik şartlarda işlendikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanılmadan kurutma işlemi yapılıyor.

Başkan Gürün, "Üreticimize alternatif gelir kaynakları sağlıyoruz"

Korona süreci ile birlikte üretmenin ne kadar değerli olduğunu herkesin anladığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğlamız herkes tarafından bilinen ve tanınan ilçeleri nedeni ile bir turizm kenti olarak bilinir. Oysa Muğla turizm kenti olmasının yanında verimli toprakları, başat ürünler ile bir tarım kentidir. Büyükşehir ailesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tarıma, kooperatifleşmeye büyük önem verdik. Bu şekilde üreticilerimizin kuracağı güç birliği ve bizimde desteklemelerimizle şehrimizde sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Başkan Gürün ayrıca "Biz büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimiz için alternatif gelir kaynakları yaratmaya devam ediyoruz. Örneğin İpekböcekçiliği üretimini yaygınlaştırmak için pilot bölge olarak seçilen Seydikemer İlçemizde dut ağacı bahçesi kurduk ve ipekböceği temini sağladık. Yine şehrimizde bilinmeyen, ancak kazancı yüksek olan "Sakız Ağacı" bahçesini Fethiye'de hayata geçirdik. Küçük küçük üretimin yapıldığı ancak pek tanınmayan Tıbbi Aromatik bitkiler, örneğin lavanta, biberiye gibi ürünlerin Menteşe'de ekimini yaptık şimdi hasat zamanı geldi ve bu ürünlere vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Yine Yatağan'da kara elmas olarak bilinen "trüf mantarı" dikimi yaptık ve hasadını bekliyoruz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Muğla'mızda verimli topraklarımızın kıymetini biliyor, üreticimize kazandıran katma değeri yüksek ürünlerle bu topraklarımızı süslüyoruz. Çünkü üreterek, üreten köylümüzü milletin efendisi yaparak kalkınacağımızı biliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı Güncel
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır Güncel
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması...
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum: İngiltere'de çalışmak istiyorum
Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum: İngiltere'de çalışmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ozan Güven Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Başkan Gürün, 'Meyve-sebze kurutma' tesisini gezdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 12:22:47. #1.14#
title