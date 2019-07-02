Başkan Gürün Menteşe Muhtarlarıyla buluştu

29 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Menteşe ilçesindeki merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da katıldı.

"Birlik ve uyum içinde çalışmak zorundayız"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 29 Mart Yerel seçimlerinin ardından ilk defa bir araya geldiklerini belirterek, "Geçen dönem olduğu gibi, bu dönem de Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan kırsal ve merkez mahallelere seçilmişler olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde ilk defa seçilen ve tekrar seçilen muhtarlarımız oldu. Birlik ve uyum içinde yeni dönemde de mahallelerimize birlikte güzel hizmetler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Seçilmişler olarak birbirimize güvenmemiz gerekir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 20 yıldır hesap verme raporu diye arlandırdıkları seçime girerken ne vaat edildiyse, seçimden sonra bu vaat edilenlerin ne kadarını yaptıklarını anlattıklarını söyledi. Başkan Gürün, "Bugün sizlere dağıtılan kitapçıklarda neler vat etmişiz ve yapmışız mevcut. Biz sizler ile aynı kulvarda yürüyoruz. En az söz verdiğimiz kadar söz vermeden de yaptıklarımız var. 29 Muhtar arkadaşımız yeni seçildi. İlçe olarak Menteşe ilçesine bağlısınız. Büyükşehir'e de Menteşe Belediyesi'ne de ulaşmanız çok kolay. Ama sistem 566 muhtarı olan Büyükşehirde bütün muhtarların Büyükşehir'e gelmesi ve dertlerini anlatması mümkün değil. Ama Muhtarlar Masası'na veya sosyal medya ile sorunlarını iletmesi mümkün. İletilen sorunlar mutlaka ama mutlaka ilgili dairelere iletiliyor. Ne zaman aramışsınız, ne zaman kayda girmiş hepsinin kayıtları mevcut. Bu sistemi çok iyi işletmemiz gerekiyor. Birbirimize karşı samimi olalım ve birbirimiz güvenelim. Güveni zedeleyecek olan hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız. Dolayısı ile siz muhtarlar, Menteşe ve Büyükşehir Belediyesi olarak üçlü sacayağı olarak yerel seçilmişleriz. Birbirimize ihtiyacımız var. Hizmet üretiyorsak samimi ve içten aynı zamanda dürüst olmamız gerekiyor. Güven duygusu bizler için çok önemli ve bunu sarsmamak için çalışıyoruz" dedi.

"Önümüzdeki dönem sıkıntılı olabilir"

Seçim sonrası Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle önümüzdeki dönemin biraz sıkıntılı geçebileceğini belirten Başkan Gürün, "Önümüzdeki dönem Türkiye'nin yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle hepimiz için çok güçlüklerle ve sıkıntılı ile dolu geçebilir. Ekonomik sıkıntıdan etkilenmeyecek hiçbir kısım yok. Seçim bitti ekonomi çok keskin kararlar almamızı gerektiriyor demiştik. Elimizde olan bütün imkanları kullanarak Muğla'da yaşayan insanların hayatının kalitesini yükseltmek istiyoruz. Ama olmuyorsa önceliklere göre sıraya koyup ona göre hizmet etmek durumunda kalabiliriz. Yokluğu da, çokluğu da birlikte paylaşacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA