Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti - Haberler
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Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Gürün, bir esnaf lokantasına giderek yemek yedi. Başkan Gürün, arından Yağcılar Hanı'nda halkla çay içip sohbet etti.

Yağ Hali'nde incelemelerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve beraberindeki heyet Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali'nde incelemelerde bulundu. Yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusu ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanan Yağ Hali'nde çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlandı. 1 Milyon 992 Bin TL yatırım maliyeti bulunan Yağ Hali'nde sinema gösterimi, müzik dinletileri ve vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği yaşam alanları yaratılması ile eski ve yeninin bir araya getirilmesi amaçlanıyor. - MUĞLA

Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti

Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti

Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti

Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti

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Haber: Başkan Gürün, Menteşe esnafını ziyaret etti - Haberler
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