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Başkan Gürün ipek böcekçiliği üreticileriyle buluştu

Fethiye ve Seydikemer'de hayata geçirilen ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer Çobanlar Mahallesinde dut fidanı bahçesini ziyaret etti.

Başkan Gürün ipek böcekçiliği üreticileriyle buluştu
16.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:05

Fethiye ve Seydikemer'de hayata geçirilen ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer Çobanlar Mahallesinde dut fidanı bahçesini ziyaret etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile birlikte 15 dönümlük arazide incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kendilerine 3 bin 300 dut fidanının Eskişehir'den bedelsiz alındığını ve Türkiye için Büyükşehirlerin iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Seydikemer İlçesi Çobanlar Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 dönümlük tarım arazisine ipek böceğinin önemli besin kaynağı olan 3 bin 300 adet dut fidanı dikimi yapıldı. Dut bahçesinden ilk etapta 40 üreticinin yararlanması hedefleniyor.

Muğla'nın verimli topraklarının üreticiyi üretime teşvik ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten köylü ile kooperatiflerin güç birliği yaptığı Muğla ile milli ekonominin temeli tarıma sahip çıktıklarını belirtti.

Başkan Gürün; "Tarım ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak tarımın çok daha üst seviyelere, tarımın dönüm başına daha fazla gelir elde edecek şekilde olmasını istiyoruz. Bunu yaparken de esas olarak aldığımız konum kooperatifleşmek. Çünkü bir araya gelip gücümüzü birleştirmek mecburiyetindeyiz. Her konuda. Ama tarım konusunda kooperatifçiliğin desteklenmesi ve daha sonra kuracağımız Kooperatifler Birliği ile çok daha büyük ve ekonomik güce sahip olup, daha gaz giderle daha çok gelir elde etmeyi sağlamamız lazım. Ama ipek böcekçiliği alınıyor, kozası Koza Birliğe satılıyor. Pazarımız hazır. Fakat bizim istediğimiz koza değil. İpeğin dokunarak, mamul hale getirilerek satılmasını sağlamak. Dolayısı ile ben sadece kozayı satmayacağım, ipek ipliğinden dokum yaptıracağız ve onu çeşitli dizaynları ile kooperatif hem üretecek, hem ipeği elde edecek, ipekten de mamul elde edip onun pazarlamasını yapacak. Çünkü burada ipek böcekçiliğinin gelişmesi için ham maddeyi buraya diktik. Bu alanı daha da genişleteceğiz. Ama önce bunu kullanabilecek ipek böcek üreticisini bulmamız gerekiyor. Daha sonra bunları kooperatif olarak birleştirip mamul hale getirip onların ipeğinin çıkarılması için hangi araç gereç lazımsa onları temin edeceğiz. Kooperatif artık onu yetiştirecek, ipeğini çıkaracak, dokuyacak ve pazarlayacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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