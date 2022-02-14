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Başkan Gürün, görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Gürün, görevine başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün 6 Şubat'ta yaptırdığı Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün 6 Şubat'ta yaptırdığı Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. 1 haftalık tedavi ve izolasyon sürecini evinde geçiren Başkan Gürün, sürecin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde belediyeye gelerek görevine başladı.

İzolasyon süreci boyunca evden de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bir haftalık Covid-19 izolasyon sürecimizden sonra bugün tekrardan görevimize başladık. Hastalık sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Karantina biter bitmez görevimin başına geri döndüm. Evimde karantinada olduğumu duyarak arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduklarını hissettiren, iyi dileklerini ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün, görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Osman Gürün, Koronavirüs, Muğla, Politika, Haberler

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