Başkan Gürün, görevde yükselen personeli kutladı

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan 51 personel görevde yükselme sınavında başarılı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Anadolu Üniversitesine yaptırılan 2021 yılı Yerel Yönetimler Personeli Görevde Yükselme Sınavında 9 şef, 11 şube müdür, 12 itfaiye çavuşu, 3 İtfaiye amiri, 2 itfaiye şube müdürü, 9 zabıta komiseri, 2 zabıta amiri ve 2 zabıta şube müdürü başarılı oldu.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen tören ile görevde yükselen personele başarı belgesi veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, itfaiye ve zabıta personeline de yeni rütbelerini taktı.

"Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 7/24 vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşların daha huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için belediyecilik hizmetlerinin 7/24 devam ettiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bütün personeli ile Muğla'nın 13 ilçe ve 566 mahallesi için hizmet ürettiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak günün 24 saati vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Personelimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek, değişen yasalar ve kanunlara göre hizmet kalitesini arttırmak için sürekli kendilerini geliştirmek için çalışıyor. Görevde yükselme sınavına girerek başarılı olan personelimizi kutluyor, Büyükşehir Belediye'mizin geleceğinin yöneticilerine başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA