Başkan Gürün evli çiftin doğum günü pasta isteklerini geri çevirmedi Başkan Gürün evli çiftin doğum günü pasta isteklerini geri çevirmedi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan evli çiftin doğum günü pasta talebini geri çevirmedi ve evli...

Başkan Gürün evli çiftin doğum günü pasta isteklerini geri çevirmedi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan evli çiftin doğum günü pasta talebini geri çevirmedi ve evli çifte doğum günü pastası gönderdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi'nde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Figen-Ümit Ayten çiftine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün doğum günü sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne telefon ile ulaşarak eşinin doğum günü için pasta talep eden Ümit Ayten'in isteği üzerine Başkan Osman Gürün'ün talimatı ile zabıta ve halkla ilişkiler ekibi harekete geçti. Ekipler, özel olarak hazırlanan doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Figen Ayten'in doğum gününü kutladı. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Figen Ayten ile telefonda görüştü.

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi aradığını söyleyen Ümit Ayten, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Figen Ayten ise, "Belediye başkanımız Doktor Osman Gürün Bey sağ olsun aradılar. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım, çok mutluyum, şuan ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA