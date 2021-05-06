Muğla Büyükşehir Belediyesinden esnafa destek
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Muğla Büyükşehir Belediyesinden esnafa destek

Muğla Büyükşehir Belediyesinden esnafa destek
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar için 7 bin 495 esnafa, 3 milyon 747 bin 500 lira yardım yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar için 7 bin 495 esnafa, 3 milyon 747 bin 500 lira yardım yapacak.

Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kantin, elektronik oyun salonları ve spor salonu işletmecileri bu destekten yaralanabilecek.

Bunun yanı sıra seyahat kısıtlaması getirilmesi ve eğitime ara verilmesi gibi tedbirler nedeniyle de yarı kapasiteyle çalışmak zorunda kalan "S" plakalı servis araç sahipleri ve "BB" plakalı özel toplu taşıma araç sahipleri de nakdi destekten yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere, salgının zorlu koşullarını aşmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Salgın sürecinde maddi olarak en çok yıpranan kesimin esnaflar olduğunu, bu nedenle destek vereceklerini belirten Gürün, bu güne kadar salgının olumsuz koşullarını azaltmak için birçok uygulamaya imza attıklarını ifade etti.

Ekiplerin, su paralarını erteleme, icra ve haciz işlemlerini durdurma, kira erteleme gibi uygulamalarla vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Gürün,"Bunun yanı sıra gıda ve hijyen paketi dağıtımı, halk kartla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakit yardımı gibi projeleri de sürdürüyoruz. Şimdi de mali disiplinimiz ve bütçemiz doğrultusunda esnafımıza maddi destek sağlıyoruz. " ifadesini kullandı.

Gürün, maddi yardım sağlanacak esnafların belirlenmesi konusunda Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden destek aldıklarını, İl genelinde 7 bin 495 esnafa, 3 milyon 747 bin 500 lira yardım yapılmasının planlandığını kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden esnafa destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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