Başkan Gürün'e teşekkür ziyareti
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Başkan Gürün'e teşekkür ziyareti

Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde bulunan mevcut limana ek olarak ikinci bir isklenin yapılmak istenilmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda olumsuz görüş bildirmesinden sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtar ve belediye meclis üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün'e teşekkür ziyareti
15.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:49

Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde bulunan mevcut limana ek olarak ikinci bir isklenin yapılmak istenilmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda olumsuz görüş bildirmesinden sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtar ve belediye meclis üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Güllük Körfezi'nde yapılması düşünülen Yükleme Boşaltma İskelesi projesi için Büyükşehir ve ilçe belediyesinden görüş istenmiş, Büyükşehir iskele yapılmasının uygun olmayacağını sebep, sonuçları ile bakanlığa iletmiş ve olumsuz görüş bildirmişti. Büyükşehir ve ilçe belediyesinin olumsuz görüş bildirmesinden sonra sivil toplum kuruluşları, muhtar ve meclis üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Milas Kıyıkışlacık Muhtarı Halis Şahin mahallelerinin yazlık ve kışlık nüfusu arasında büyük fark olduğunu, doğal güzellikleri ile mahallelerinin vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi ve ilçelerine yapılmak istenen iskele projesine olumsuz görüş bildiren Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla'yı tüm değerleri ile korumak, gelecek kuşaklara tertemiz miras bırakmak istediklerini söyledi ve Milas ilçesi Güllük Körfezi'ne yapılmak istenen iskeleyle ilgili teknik rapor hazırlatarak sebep ve sonuçları ile neden yapılmaması ile ilgili olumsuz görüş bildirdiklerini belirtti. Şehirlerinde yapılacak tüm hizmet ve projelerle ilgili fikirlerinin alınması gerekliliğinin altını çizen Başkan Gürün önemli olanın dünyanın ve Türkiye'nin incisi olan Muğla'nın değerlerini korumak ve bu değerlere değer katmak olması gerektiğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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