Başkan Gürün'den Yaşlılar Günü'nde anlamlı ziyaret

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çay ailesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetinden yararlanan Çay ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek özellikle sağlık hizmetleri için Başkan Gürün'e teşekkür etti.



2018 yılından beri evde bakım hizmetlerinden yararlandıklarını söyleyen Nuray Çay eşinin sağlığıyla yakından ilgilenen Büyükşehir ekiplerinin kendi çocuklarından farklı olmadığını hepsinden çok memnun olduklarını söyledi. Nuray Çay evde bakım hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade ederek "Eşim rahatsızlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetinden yararlanmaya başladık. Büyükşehir ekipleri artık ailemizin bir parçası. Hepsinden çok memnunuz. Ayrıca kendim Dr. Osman Gürün'ün hastalarından biriydim. Muğlamızda bu hizmetleri başlattığı ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Muğla'nın 13 ilçesi, 569 mahallesi, eşsiz güzellikleri ile bir şehirden fazlası olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Gürün; "Yaşadığımız şehir her anlamda ülkemizin en özel, nadide şehirlerinin başında geliyor. Büyükşehir ailesi olarak görev ve sorumluluğumuz içerisindeki hizmetlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Özellikle sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımıza dokunuyor, evlerine misafir oluyoruz. Muğlamızın 13 ilçesi 569 mahallesinde vatandaşlarımızın bu hizmetlerimizden memnuniyeti, bir teşekkürü, sağlığına kavuşması bizlere en büyük armağan. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlarının en olgu çağındaki, geçmişle gelecek arasında köprü olan yaşlılarımıza selam ve saygılarımı yolluyorum. Büyükşehir ailesi olarak her zaman yanınızdayız" diye konuştu. - MUĞLA

