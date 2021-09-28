Başkan Gürün'den barınma sorunu olan öğrencilere müjde

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi son günlerde barınma ile ilgili büyük sorunlar yaşayan üniversite öğrencilerinin bu problemlerini ortadan kaldırmak için, 3 farklı bölgede barınma alanlarını öğrencilere sundu. Kalacak yeri olmayan kız ve erkek öğrenciler için başvurular başladı.

Gürün, "Evlatlarımızın tek düşüncesi eğitimleri olmalı"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hiçbir öğrencinin eğitim dışında bir derdinin olmaması gerektiğini belirtti. Gürün, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimine odaklanmaları ve sadece bu çerçevede yol almaları gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir evladımızın sokakta kalmasına gölümüz razı olmaz ve olmamalıdır. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak evlatlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sorunun ortaya çıktığı günden bu yana hazırlıklarımız ve görüşmelerimiz sürdü ve bundan sonraki süreçte de sorunu çözülmeyen evladımız olursa bu çalışmalara devam edeceğiz. Hiçbir evladımız canını sıkmasın, onları sokakta bırakmayacağız ve destekleri olamaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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