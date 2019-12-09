Başkan Gürün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

09.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:34

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünya'da Barış" sözünün temel alarak herkesin eşit haklara sahip olmasını, insanların fikirleri, görüşleri nedeni ile ötekileştirilmeden, huzurla yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Dünya'nın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlar 1948 yılında Paris'te aynı masa etrafında toplanarak İnsan Hakları Evrensel bildirisine imza atmıştır. Farklı dilleri konuşan, farklı kıtalarda yaşayan insanların bu bildiriye imza atmalarının sebebi dilleri, inançları, coğrafyaları farklı olsa da yaşanan savaşların, çekilen acıların ortak olmasıdır. Dünyada ve ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Yurtta Barış Dünya'da Barış" sözünü temel almalı, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamalıyız. Ülkemizde ne yazık ki son yıllarda insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü konularında sıkıntılar yaşanmakta, vatandaşlarımız görüşleri, inançları, duruşları nedeniyle ötekileştirilmekte, tutuklanmaktadır. Dünya İnsan Hakları Günü'nde bütün insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun üstün kılındığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün var olduğu, sevginin, güler yüzün eksik olmadığı, kalıcı barışların sağlandığı bir dünya diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA