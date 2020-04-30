Başkan Gürün'den 1 Mayıs mesajı
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Başkan Gürün'den 1 Mayıs mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürün'den 1 Mayıs mesajı
30.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:56

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutlayan bir mesaj yayımladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Dünyanın birçok ülkesinde haklarını arayan, emeğinin karşılığını isteyen ve insanca yaşama hakkı için mücadele edenleri birleştiren bir tarih olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu yıl 1 Mayıs'ta işçilerin meydanlara inmeseler de seslerinin ve taleplerinin duyulması gerektiğini belirtti.

Başkan Gürün; "Daha güçlü ve üreten bir Türkiye için, işçinin, esnafın, üreten köylümüzün, tüm emekçilerin haklarının korunması gerekmektedir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için farklı sektörlerde işçilerimiz, memurlarımız, emekçilerimiz var güçleri ile çalışmaktadır. Hangi sektörde çalışıyor olursa olsun vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışması, sendikal haklarının, çalışma barışının sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, herkesin emeğinin karşılığını alması devleti yönetenlerin birincil hedefi olmalı ve bu hedefler için somut adımlar atılmalıdır. Sosyal devlet anlayışının hiçe sayıldığı, emeğinin karşılığını alamadığı için mücadele edenlerin engellendiği, işçi ölümlerinin kadercilik zihniyetiyle unutturulmaya çalışıldığı günümüzde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü daha anlamlı hale gelmiştir. Bu yıl korona virüs önlemleri nedeni ile 1 Mayıs'ta emekçi işçilerimiz meydanlarda seslerini duyuramasalar da onların insanca yaşamak için talepleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca korona virüs nedeni ile işlerinden çıkarılan ya da kapanan iş yerleri nedeni ile evlerine ekmek götüremeyen işçilerin hakları devlet tarafından korunmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır. Martın ortasından beri virüsle mücadele eden ülkemizde alınan tedbirler ne yazık ki işçilerimizi değil yine sermaye sahiplerini koruyan, mutlu eden tedbirlerdir. Oysa daha güçlü ve üreten bir Türkiye için, işçinin, esnafın, üreten köylümüzün, tüm emekçilerin haklarının korunması gerekmektedir. Bizlere eşit, adil haklar ve demokratik bir ülke bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün izinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için işçisi, memuru, üreten köylüsü ile emeğin ve alın terinin karşılığını aldığı, sömürü düzenin, yandaşın olmadığı bir ülke düşüncesiyle emeğin ve işçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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