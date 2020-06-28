Başkan Gürün: "Can ve mal kaybı yok"
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Başkan Gürün: "Can ve mal kaybı yok"

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici" dedi.

Başkan Gürün:
28.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:19

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, " Merkez üstü Marmaris ilçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ilçelerimizde ve çevre illerde hissedildi. Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür bölgede her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla temasa geçtik. Kendileriyle görüştük. Muhtarlarımızda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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