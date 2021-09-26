Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanları "EXPO 2021 Hatay ve Tarım" konulu toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından son aşamasına getirilen EXPO 2021 organizasyonuna ait hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Ayrıca 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, pandemi sonrası tüm dünyanın öncelikli gündem maddelerinden birine dönüşmüş olan gıda güvenliği bağlamında tarımsal kalkınma konuları, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki keyfi uygulamaları ve sığınmacı sorunu gibi birçok konu ele alındı.

Toplantı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanları ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlıkları tamamlanma aşamasına getirilmiş olan dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından EXPO 2021 etkinliği, Hatay şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz için bir uluslararası barış, ekonomik kalkınma, tanıtım ve markalaşma fırsatıdır. Bu önemli organizasyondan ülke olarak daha etkin şekilde yararlanabilmek için, devletimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin Hatay şehrimize desteği şarttır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir biçimde iyi gıda sağlanması ve üreticiler dahil olmak üzere tarımsal ekonomi içindeki tüm paydaşların yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İşbirlikçi Tarımsal Kalkınma Projesi örneği tartışılmıştır" denildi. - MUĞLA

Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Başbakanlığa adayım' diyen Akşener'e CHP'den destek: Bundan doğal bir şey yok

"Başbakanlığa adayım" diyen Akşener'e CHP'den destek: Bundan doğal bir şey yok

 'Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse' diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu

"Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Yemek Tarifleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:02:06. #1.12#