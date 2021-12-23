BODRUM, MUĞLA (İHA) - Başkan Gürün, Bodrum'daki Milyarlık projeleri inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Bodrum'da altyapı eksiklerinin tamamlanması için başlattığı 1.1 milyar TL'lik altyapı yatırım projeleri devam ediyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları ve kısa sürede hizmete açılması planlanan Turgutreis Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bodrum'da Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen Başkan Gürün, Bodrum'a yapılan büyük yatırımların en kısa sürede bitirilmesi için çalıştıklarını, çalışmalar sürecinde vatandaşlardan biraz sabır göstermelerini istediklerini belirtti. Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Muğla'nın ve dünyanın incisi olan Bodrum'a ortak akılla daha birçok proje kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Gürün, tüm projeleri ziyaret ederek bölge halkıyla buluştu

Bodrum Belediyesi ziyaretinden sonra Başkan Gürün ve Aras güncel kur değerine göre yaklaşık 1.1 milyar TL'yi bulan çalışmaları yerinde incelemek için İslamhaneleri Mahallesindeki kanalizasyon çalışmalarının yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti. Çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi alan Gürün, İslamhaneleri Mahallesi Muhtarı Mustafa Can ile de mahallede yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

Başkanlar Dr. Osman Gürün ve Ahmet Aras daha sonra Turgutreis'e yeni bir çehre ve hareket kazandıracak olan Turgutreis Yaşam Merkezi'ndeki son çalışmaları inceledi. 20 milyon TL'ye mal olan ve aydınlatma enerjisini içerisinde bulunan güneş panelleriyle karşılayacak olan yaşam merkezi yapılacak düzenlemeler sonrasında kısa sürede hizmete açılacak.

Turgutreis'te yapımı devam eden kanalizasyon, terfi binası ve atıksu arıtma tesisini de ziyaret eden Başkan Gürün, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 230 milyon TL'yi bulan yatırım miktarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden çalışmaları da inceleyen Gürün, Gümbet - Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi'ni de ziyaret etti. 200 milyon TL yatırımla kapasite artışı yapılacak olan tesis hakkında bilgi alan Gürün, ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yaptı.

"Bodrum'un 40 yıllık önemli bir sorununu çözüyoruz"

Başkan Dr. Osman Gürün, yaptığı değerlendirmede, "Bugün Ahmet Aras başkanımızla birlikte bugünkü kur değeriyle yaklaşık 1.1 milyar TL'yi bulan ve Bodrum'un 40 yıldır çözülemeyen altyapı eksiklerini gidereceğimiz yatırımlarımızı inceledik. Gümüşlük'ten Akyarlar'a kadar uzanan ve yarımadanın önemli bir eksiklerini çözecek olan altyapı yatırımlarımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Bodrum'da altyapıdan yararlanma oranı yüzde 46'dan yüzde 91'e yükselecek. Böylelikle daha modern ve çevreye saygılı bir kent oluşturmuş olacağız. Ayrıca Muğlamızın Dünya'ya açılan pencerelerinden Bodrum'u daha modern ve rahat bir yaşamın sürüldüğü, misafirlerimizin ağırlanırken eksilerin minimum düzeye indirildiği bir merkez haline getiriyoruz. Bunun yanı sıra Turgutreis'e de çok güzel bir yaşam merkezi kazandırıyoruz. Son çalışmaların tamamlanmasından sonra kısa sürede burayı da hizmete açacağız. Buranın hizmete girmesiyle de halkımıza sosyalleşebileceği, güzel vakit geçirebileceği, çocuklarında yararlanabileceği modern bir merkez sunuyoruz. Kolyenin ucunda bulunan inci gibi dünyanın gözbebeği Bodrum'un değerine değer katmak için her geçen gün yeni projeler üretiyoruz. Ortak akılla yürüttüğümüz projelerle Bodrum'a hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.