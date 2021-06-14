Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor
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Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor

Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye bünyesinde hizmet veren personelle yaptığı toplantılara ara vermeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye bünyesinde hizmet veren personelle yaptığı toplantılara ara vermeden devam ediyor. İl genelinden değişik birimlerde görev yapan çalışanlarla bir araya gelen Başkan Gürün, personelle görüş alışverişinde bulunuyor.

Rutin olarak belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, personel toplantılarına ara vermeden devam ediyor. 13 ilçede büyükşehir belediyesi bünyesinde değişik birimlerde görev yapan çalışanlarla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen Başkan Gürün, personelden çalıştıkları birimler, görev yaptıkları ilçelerde yapılan ve yapımına devam edilen işlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Gürün toplantıda personelin iş yerlerinde yaptıkları çalışmalar, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda personelin görüş ve önerileri rapor halinde Başkan Gürün'e sunulmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, Özel Kalem Müdürü Havva Atabey tarafından tek tek not alındı.

Başkan Gürün, "Bu toplantılarımızla aile fertleri arasında görüş alışverişinde bulunuyoruz"

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da büyük bir aile olduklarını, bu buluşmaların aile fertleri arasında görüş alışverişi olduğunu belirtti. Başkan Gürün, "Muğla'mız bildiğiniz üzere çok geniş bir coğrafya ve büyükşehir ailesi olarak bu eşsiz coğrafyaya hizmet veren 5 binden fazla aile ferdimiz var. Seydikemer'den Bodrum'a tüm çalışanlarımızla bir araya gelmek üzere bu buluşmaları organize ettik. Bu toplantılarda çalışanlarımızla yüz yüze iletişime geçip, aile fertlerimizin düşüncelerini, fikirlerini alıyor, dertlerini sıkıntılarını dinliyoruz. Çalıştıkları birimlerde ve yaşadıkları ilçelerde gözlemledikleri konuları, belediyemizin işleyişini, vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti nasıl verebilirizi hep birlikte konuşuyor, çözüm odaklı belediyeciliği önemsiyoruz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız" dedi.

Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor
Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor
Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor
Başkan Gürün, Belediye Personeliyle Toplantılarına Devam Ediyor

Kaynak: Habermetre

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