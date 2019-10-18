Başkan Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Kutladı

18.10.2019 14:42

Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla'nın 13 ilçesi 569 mahallesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşa hizmet noktasında Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve yerel demokrasinin temel taşı muhtarlarla büyük bir aile olduklarını söyledi ve yerel demokrasinin temel taşı muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.



Muğla'nın 2014 yerel seçimleri ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçtiğini hatırlatan Başkan Gürün, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızla resmi kurumlarımız arasındaki en önemli bağ, danışma ve istek merkezidir. Ne yazık ki değişen yasadan sonra muhtarlarımızın görev ve sorumluluk alanına göre yetkileri kısıtlanmıştır. Vatandaşlarımızın oyları ve güveni ile seçilen muhtarlarımızın eski yetkileri kendilerine verilmeli, görev tanımı değişmeli, vatandaşlarımızı her platformda daha güçlü savunabilmelerinin önü açılmalıdır. Özellikle mahalle statüsüne geçen köylerimizin de köy tüzel kişiliği geri verilmelidir" dedi.



"Muğla'da büyük bir aileyiz"



Muğla gibi geniş bir coğrafyada 569 mahalle muhtarı ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Başkan Gürün, mahallelerinde muhtarların Büyükşehir Belediyesi'nin bir temsilcisi, vatandaşlarla aralarındaki en önemli bağ olduğunu belirterek şunları söyledi: "Muğla'mızda bir Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe belediyesi ve 569 mahalle muhtarımızla vatandaşlarımız için çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Muhtarlarımız için kurduğumuz Muhtarlar Masası ile onlara bir telefon kadar yakınız. Bugüne kadar çağrı merkezi ile muhtarlarımızdan gelen 40 Bin 935 istek, talep ve dilekçe sonuçlandırıldı. İlçe ilçe oluşturduğumuz akıllı telefon uygulaması Whatsapp ile de muhtarlarımız taleplerini yazıp, sorunu fotoğraflı gönderebiliyor, diğer muhtarlarımızla haberleşip ilçelerinde olup biten her türlü hizmetten haberdar olabiliyor. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir mahallede, kentte yaşaması için büyük bir özveri ile çalışan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA