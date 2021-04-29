Başkan Gürün, 1 Mayıs işçi bayramını kutladı
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Başkan Gürün, 1 Mayıs işçi bayramını kutladı

Başkan Gürün, 1 Mayıs işçi bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, emek veren, alın teri döken herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, emek veren, alın teri döken herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 1923'den itibaren işçisi, emekçisi, çiftçisi, memuru, esnafı ile Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında emekleri, alın teri ile çalışmış, çok kısa zamanda tüm gücüyle üreten, ithal değil ihraç eden, kendi markasını ortaya koyan güçlü bir ekonomi oluşturmuştur. Fabrikaları, barajları, tarım arazileri, sanayisi ile Türk Milleti emeğinin karşılığını almış ve sayılı ekonomiler arasına kısa sürede girmiştir. Daha sonraki süreçte ekonomi, tarım, sanayi en önemlisi tarımda ülkemiz ne yazık ki dışa bağımlı hale getirilmiş, emeğin, alın terinin yerini sömürü düzeni almıştır.

Emek karşılığını almalı, eşit, adil, hakça bir düzen sağlanmalı

Hangi sektörde çalışıyor olursa olsun vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışması, sendikal haklarının, çalışma barışının sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, herkesin emeğinin karşılığını alması devleti yönetenlerin birincil hedefi olmalı ve bu hedefler için somut adımlar atılmalıdır. Sosyal devlet anlayışının hiçe sayıldığı, emeğinin karşılığını alamadığı için mücadele edenlerin engellendiği, işçi ölümlerinin kadercilik zihniyetiyle unutturulmaya çalışıldığı günümüzde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü daha anlamlı hale gelmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs mücadelesi ülkemizi de olumsuz etkilemiş birçok iş yeri, esnafımız kepenk indirmek zorunda kalmıştır. Pandemi nedeni ile zorda olan esnaf, çalışan, işçinin hakkını da devlet korumalı, tam kapanma uygulanan bugünlerde de ekonomik destek paketi açıklanmalıdır. Ayrıca pandeminin fedakar, kahraman sağlık emekçilerinin de hakları iyileştirilmelidir. Bizlere eşit, adil haklar ve demokratik bir ülke bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için işçisi, memuru, üreten köylüsü ile emeğin ve alın terinin karşılığını aldığı, sömürü düzenin, yandaşın olmadığı bir ülke düşüncesiyle emeğin ve işçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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