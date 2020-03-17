Başkan Gürü,n Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutladı
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Çanakkale Zaferi, Osman Gürün, Çanakkale, Muğla, Yaşam

Başkan Gürü,n Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:07
Başkan Gürü,n Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için bir mesaj yayımladı.


105 yıl önce Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin dünya tarihini değiştirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve ileri görüşlülüğü ile Çanakkale'nin geçilemediğini belirtti.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Tarihler 1915'i gösterdiğinde vatan topraklarımızı bölmek için bir araya gelen güçlü emperyalist devletler Çanakkale'den saldırıya geçmiş 8 ay 14 gün sürecek savaşı başlatmışlardır. O dönem Sofya'da "ateşemiliter" olan Mustafa Kemal Atatürk kendisinin Çanakkale'de görevlendirilmesini istemiş ve Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir. Çanakkale güçlü düşmana karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türk Milleti'nin destanı, yaklaşan Kurtuluş Savaşı'nın da bir nevi önsözüdür. Türk Milleti doğusundan batısına "Yurtta Barış, Dünya'da Barış" diyen, ileri görüşlü, askeri dehası savaştan sonra bütün dünya devletleri tarafından daha iyi anlaşılacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek yürek olmuş Çanakkale'nin Anafartalar'ında, Conkbayırı'nda, Arıburnu'nda tarih yazmıştır. Ülkemizin her köşesinden, her şehrinden kahramanlarımız Çanakkale'de bu vatan için savaşmış ve şu an Çanakkale şehitliğinde ebedi istirahatgahlarında yan yana yatmaktadırlar. Bugün çocuklarımızın, gençlerimizin yakın tarihimizi bilmesi, öğrenmesi, atalarının birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabildiklerini anlamaları için Çanakkale'yi mutlaka görmeleri gerekmektedir." dedi.


"Çanakkale'yi Geçilmez Yapan Kahramanlarımızı Saygı ve Minnetle Anıyorum"


Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşları 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim tarihlerinin, İstiklal Marşı'nın yakından ve yüreğinden ilgilendirdiğini, bu ulusal değerlerin bizleri bir arada tuttuğunu hatırlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücünün ve sözünün yetmeyeceğini söyledi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türk milleti olarak 18 Martlar, 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslar, 29 Ekimler, İstiklal Marşı'mız bizleri bir arada tutan ulusal değerlerimiz ve tarihe not düştüğümüz günlerdir. Bu değerlerimizi unutturmaya çalışanlara inat 7'den 70'e ulusal değerlerimize sahip çıkmalı, gurur duyduğumuz bu tarihi gelecek kuşaklara aktarabilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105.yılında vatan toprakları için canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, cepheye silah taşıyan 7 den 70'e tüm yurttaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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