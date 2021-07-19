Başkan Gürsu: "Amacımız, üreticilerin çalışmalarına destek sağlamak"
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Başkan Gürsu: "Amacımız, üreticilerin çalışmalarına destek sağlamak"

Başkan Gürsu: 'Amacımız, üreticilerin çalışmalarına destek sağlamak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, amaçlarının üreticinin çalışmalarına destek sağlamak olduğunu belirterek, "Üreticimizin kendi imkanlarıyla ürettikleri, satışında zorluk yaşadıkları, doğal ürünleri Tarım Marketimize getirerek 'Doğal ürünler' reyonundan satışına yardımcı olabiliriz" dedi.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, amaçlarının üreticinin çalışmalarına destek sağlamak olduğunu belirterek, "Üreticimizin kendi imkanlarıyla ürettikleri, satışında zorluk yaşadıkları, doğal ürünleri Tarım Marketimize getirerek 'Doğal ürünler' reyonundan satışına yardımcı olabiliriz" dedi.

Başkan Gürsu, Fatsa Ziraat Odası üretim çalışmalarının gelişerek, Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi ata tohumları serasında üretilen fidelerden elde edilen ürünleri mamul haline dönüştürdüklerini söyledi. Bu mamulleri, 25 farklı üründen elde ettiklerini dile getiren Gürsu, "Amacımız, üreticiye örnek olmak, yol göstermek ve üreticilerin çalışmalarına destek olmak. Bu amaç doğrultusunda üreticimizin kendi imkanlarıyla ürettikleri, satışında zorluk yaşadıkları, doğal ürünleri tarım marketimize getirerek doğal ürünler reyonundan satışına yardımcı olabiliyoruz" dedi.

"Yerinde toprak analizi yapılacak"

Yakında gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgiler de veren Gürsu, toprak analiz cihazı alacaklarını ve üreticilerin toprak tahlilini bahçesinde yaparak, doğru gübreleme ve besleme programı ile hem üretimde verim ve kaliteyi artırmak, hem de bilinçsiz gübre kullanımı sonucu doğaya zarar verilmesini engellemeye çalışacaklarını belirtti. Gürsu, "Bu cihazı toprak tahlil zamanına odamıza kazandırmayı planlıyoruz ve çiftçilerimizden gelen olumlu dönüşleri değerlendirerek, dosya döneminde oluşan yoğunluğu rahatlatmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda, üreticilerin İlçe Tarım Müdürlüğüne yakın olan laboratuvarımızda işlemlerini rahatça yapabilmeleri için laboratuvarımızın yanına sicil servis birimi için bina yapımını yakında hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU

Başkan Gürsu: 'Amacımız, üreticilerin çalışmalarına destek sağlamak'
Başkan Gürsu: 'Amacımız, üreticilerin çalışmalarına destek sağlamak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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