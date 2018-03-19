Başkan Gürsoy, Taşeron İşçilerle Buluştu

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, belediyedeki taşeron işçilerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Belediye birim amirleri ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Gürsoy, kadro süreciyle ilgili işçileri bilgilendirdi.

İlçenin kalkınması için hep birlikte ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade eden Gürsoy, şöyle konuştu:

"Sorumluluklarımızı bilerek bu ilçeye hep beraber hizmet edeceğiz. İlçemizi daha temiz ve yaşanılabilir hale getirmek için el birliğiyle çaba göstereceğiz. Bu anlayışla çalışarak halkımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ailemizin rızkını buradan kazanıyoruz. Dolayısıyla hem bu kuruma hem de işimize sahip çıkmamız lazım. İşinizi sahiplendiğiniz ve vatandaşlarımıza güler yüz gösterdiğiniz müddetçe, Allah'ın izniyle daha yapacak çok işimiz var diye düşünüyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum."

Belediyede tembellik istemediğini de vurgulayan Gürsoy, personellerin sorumluluklarını bilerek verimli çalışması gerektiğini dile getirdi.