Başkan Gürlesin 4 Mart Ta Vatandaşlarla Bir Araya Gelecek

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından her ayın ilk Pazartesi günü düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" 2019 yılı Mart ayı buluşması 4 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in, her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" toplantısı 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak. İlçede geleceğe ışık tutacak projelere imza atan Pamukkale Belediyesi'nin kurucu Başkanı Hüseyin Gürlesin, sosyal belediyecilikte de öncü olan projeleri ile de dikkat çekti. Her zaman halkın içinde olan Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, her ayın ilk Pazartesi günün düzenlenen halk günlerinin de, vatandaşları birebir dinleyerek, dertlerine derman olmaya çalıştı. "İŞKUR temsilcilerinin hazır bulunduğu halk gününde, vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Halkımızın dertleriyle dertlenerek, sorunlarına çözüm bulduğumuz halk günlerimizi aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek, sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günü toplantımızın Mart ayı toplantısı 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da, YSE'de bulunan ana hizmet binamızdaki Pamuk Kafe'de gerçekleşecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA