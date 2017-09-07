Başkan Gürkan Zabıta Müdürlüğü Çalışanları ile Biraraya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Teşkilatının 191.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, zabıta teşkilatının 191'inci kuruluş yıldönümünü kutlayarak, zabıtanın önemli bir kolluk kuvveti olduğunu söyledi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Teşkilatı'nın 191.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, Zabıta Teşkilatı'nın önemine dikkat çekerek, "Zabıta her yönüyle güvenilir, güvenirliği araştırılmış, soruşturulmuş ve test edilmiş kişilere zabıta denilir. Polis ve asker de aynı görevdedir. Çünkü siz buranın kamu polisisiniz. Kolluk kuvvetleri polislerdir. Yerel yönetimlerin kolluk kuvvetleri de zabıtalardır. Zabıtalar tutum ve davranışlarıyla, toplum içindeki hal ve hareketleriyle toplumda örnek olmak zorundadır. Zabıtalar yerel yöneticilerden kat be kat disiplinli olmak zorundadır. Hiyerarşik yapının son derece katı olmak durumundadır. Aksi takdirde güvenlik kuvvetleri diye tabir ettiğimiz polis, asker ve zabıtalarda ast üst ilişkileri, sevgi, saygı çerçevesi içerisinde emir komuta zinciri içerisindeki ilişkiler yerine getirilmediği zaman, zabıta zabıta olmaktan çıkar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tutum ve davranışlarınızdan, hal ve hareketlerinizden bizlere şikayetler gelmedi. İnşallah bundan sonrada gelmez. Bu şekilde devam edersiniz" şeklinde konuştu.



Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşmanın ardından Zabıta Teşkilatı'nın 191. kuruluş yıldönümü pastası ile Zabıta Memuru Meral Yılmaz'ın doğum günü pastası kesildi. Başkan Gürkan, hem zabıta teşkilatının 191'inci kuruluş yıldönümünü, hem de Meral Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. - MALATYA