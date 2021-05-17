Başkan Gürkan, yönetici kadrosuyla bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gürkan, yönetici kadrosuyla bayramlaştı

Başkan Gürkan, yönetici kadrosuyla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesainin ilk gününde de Büyükşehir Belediyesi yönetici kadrosuyla Meclis Toplantı salonunda bir araya gelerek bayramlaştı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesainin ilk gününde de Büyükşehir Belediyesi yönetici kadrosuyla Meclis Toplantı salonunda bir araya gelerek bayramlaştı.

Ramazan Bayramı boyunca sahada görevli personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayram sonrası mesainin ilk gününde de Büyükşehir Belediyesi yönetici kadrosuyla Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelerek bayramlaştı.

Başkan Gürkan, "İdareciler olarak her zaman olduğu gibi bayramlarda da personellerimizin yanında olmalı ve onları yalnız bırakmamalıyız" dedi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda bayramları buruk bir şekilde kutladıklarını belirten Başkan Gürkan, "Temennimiz ve dileğimiz odur ki bundan sonraki süreçte bayramları bayram lafzında ve bayram tadında yaşamayı, idrak etmeyi ve kutlamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Aslında bu yaşananlardan dolayı da bizlerinde kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Cenab-ı Allah diyor ki, 'Bir millet kendini düzeltmezse Allah o milletin durumunu düzeltmez.' Covid insanlığın yakasına yapışmış bir bela. Ama bizler de gerekli hijyen koşulları, mesafe ve devletimizin almış olduğu kurallara azami titizlik göstermeliyiz. Bayramlarda sizlerden ricam, her idareci kendi birimindeki personeli ile bir araya gelsin ve bayramlaşsın. İdareciler olarak her zaman personellerimizin yanında olmalı ve onları yalnız bırakmamalıyız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, yönetici kadrosuyla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Demir Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Özcan Deniz Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Gürkan, yönetici kadrosuyla bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:54:24. #1.15#

title