Başkan Gürkan, yol yapım çalışmalarını inceledi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık iki yıl içerisinde yerleşim yerlerinin asfaltsız kalmaması için talimat verdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hakikaten bu yıl genel anlamda Malatya'nın her yerinde asfalt dökümü, stabilize yapımı, sıcak asfalt serimi ve yol kaldırım düzenleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi bizim Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza verdiğimiz talimatta 2 yıl içerisinde Malatya'nın hiçbir yerleşim yerinde asfaltsız yerin olmaması noktasındaydı. Bu yıl da bunun yüzde 70-80 oranında gerçekleştirilmesini söylemiştik. İnşallah bu yıl yüzde 80'lere varan büyük bir kısmının asfaltı gerçekleştirilecek."

Ziyarette Başkan Gürkan'a AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca'da eşlik etti.

Kaynak: AA