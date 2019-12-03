Başkan Gürkan: Yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi Yapıyoruz

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:22

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında işitme engelli aileyi ziyaret etti.



Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesinde yaşayan işitme engelli Ayşe Songül Güzel ve çocuğu Arda Bora'yı Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan evinde ziyaret etti. Başkan Gürkan, İşitme Engelliler Tercümanı Emre İnan eşliğinde İstanbul'da bulunan ailenin işitme engelli babası Murat Güzel'i de telefonla arayarak görüntülü görüşme yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Gürkan, Güzel ailesinin 2 yaşındaki oğlu Arda Bora'ya da çeşitli hediyeler takdim etti. İşitme Engelli Baba Murat Güzel, görüntülü aramadan dolayı teşekkürlerini iletti. İşitme Engelli Anne Ayşe Songül Güzel, "Başkan Beyin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapmış olduğu ziyaretinden dolayı çok memnun ve mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları beğeniyorum" dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hem Malatya Valiliğimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. İşitme Engelli kardeşimizin evine ziyarette bulunduk. Engeller herkes için engeldir. Görünen ve görünmeyen engeller vardır. Önemli olan sevgi engelli olmamaktır. Engelli kardeşlerimizin şehrimizde hayatını kolaylaştırmak için engelleri kaldırmalıyız. Bu konuda sorumluluk ve yükümlülüklerimizi biliyoruz. Erişilebilirlik olarak Büyükşehir olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de engelli kardeşlerimiz sosyal, spor, kültürel konularda gerekli çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Başkan Gürkan, "O merkezimizde de çocuklarımız hem hobi bahçesi ve rehabilitasyon merkezi imkanına kavuşacak hem de sportif faaliyetlerde bulunabilecekler. Anne ve babalar ise çocuklarını burada güzel ve sağlıklı vakit geçirdikten sonra alacaklar. Bugün burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA