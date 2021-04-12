Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son iki yılda kentte yaptıkları yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son iki yılda kentte yaptıkları yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Gürkan, kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı"nda, büyük bir sorumluluk içerisinde görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Kutsal ve şerefli bir görevleri olduğunu belirten Gürkan, "Aldığınız yeri geriye götürürseniz onun vebalinde ezilirsiniz ama ileriye götürürseniz onun şerefine nail olursunuz. Biz yönetim felsefemizde dünü, bugünü ve yarını birlikte o vizyon çerçevesinde değerlendiririz. Yani bir belediye başkanı veya yönetici dünü, bugünü ve gelecek yüzyılların belediye başkanı olma vizyonu içerisinde çalışması lazım." dedi.

Gürkan, "hizmette şemsiyemiz gökyüzü" dediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Herkese karşı adil, adaletli ve eşit davranma temel ilkesinde hareket ederek bu hizmet yoluna devam ediyoruz. 'Durmak yok yola devam' diyerek bütün hizmetleri milletimizle hızlı bir şekilde buluşturma gayreti içerisindeyiz. Gönlümüz aşkla dolu. Şehrimizi gülistan yapma noktasında çıktığımız yolda hizmetimize devam etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanımı Malatya'yı Türkiye'ye örnek gösterdi. Yine geçtiğimiz hafta bizleri çağırıp tebrik ve teşekkürleri iletti. Yani bu takdir ve teşekkürler tesadüf değildir. Artık Malatya halkı ve gazetecileri küçük düşünmeyeceğiz, vizyonumuz Türkiye'nin önünde olacak çünkü Malatya geçmişte insanlık medeniyetinin başladığı yer. Malatya Anadolu'yu anayurt yapan destan şehrin adıdır. Malatya seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Malatya bugün huzurun adıdır. Huzur kentinin adı Malatya'dır. Aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Bu şehrin paçasını çekerek, bazı şeyleri küçümseyerek veya itibarsız hale getirerek bir yere varamayız. Şehrimize kötülük etmiş oluruz. Şehrimizin istikbali hepimizin sorumluluğu altındadır. Hak bildiğimiz yolda yalnız başımıza da kalsak dosdoğru gideceğiz."

Gürkan, şehrin tüm paydaşlarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, sosyal belediyecilik kapsamında ise çok sayıda hizmeti vatandaşın imkanına sunduklarını ifade etti.

Ramazan ayında da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtacaklarını bildiren Gürkan, bu konuda kendilerine gelen hiç kimseyi geri çevirmediklerini söyledi.

Gürkan, görevleri sürecince yapıkları hizmetlerin yanı sıra hayata geçirecekleri projeleri de detaylarıyla belirterek, "Malatya medeniyetin merkezidir. Burası Anadolu'yu anayurt yapan destan şehirdir. Dün medeniyet, kahramanlık, ilim, irfan destanları yazıldı biz de belediye başkanları olarak bu memlekete hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Gürkan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cenk Tosun Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Gürkan, yatırım ve hizmetlerini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:02:24. #1.16#
title