Başkan Gürkan, viyadük çalışmalarını inceledi
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Başkan Gürkan, viyadük çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, viyadük çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu projesi kapsamında yapımı devam eden ve yılsonunda tamamlanacak olan Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü çalışmalarını Karayolları 8.Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile birlikte yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu projesi kapsamında yapımı devam eden ve yılsonunda tamamlanacak olan Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü çalışmalarını Karayolları 8.Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile birlikte yerinde inceledi.

Sivas Yolu, Battalgazi Yolu, Çöşnük ve Yeni Malatya Stadyumuyla birlikte Elazığ Yoluna bağlanacak olan Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında yapımına devam edilen, 115 metre uzunluğunda dört açıklıklı, 28 metre yükseklikte ve 30 metre genişliğindeki Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğünde çalışmalar sürüyor.

Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, çalışmaların sürdüğü alanda açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Karayolları Bölge Müdürümüz ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleme noktasında Hanımınçifliği-Taştepe Viyadüğü'nün bulunduğu yerdeyiz. Viyadüğün çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarla ilgili sürecin netice itibariyle ne zaman biteceği ihale sürecinde belli ancak bazı eksiklerimiz var. O eksiklerimizin tamamlanması noktasında gerek Karayolları gerek Büyükşehir Belediyesi olarak bizler eksiklerin ikame edilmesi ve tamamlanması noktasında gerekli çalışmalarımızı beraber yapıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir paydaş olarak ortak çalışma noktasında gerçekten güzel bir birliktelik sergiliyoruz. Gerek kuşak yollarıyla, gerek Battalgazi yolunun karayollarına ait bölümlerinin yapılması noktasında güzel bir paydaş örneği sergiliyoruz. Ayrıca, şehrimizin doğu girişi diye tabir ettiğimiz Elazığ'dan gelindiğinde İnönü Üniversitesi'nin bulunduğu yerden başlayıp Malatya çıkışı dediğimiz kısma kadar olan 22 kilometrelik kısmın da yenilenmesi ve çevre düzenlemesi ile ilgili 6 Eylül tarihinde ihalesi yapılacak. İnşallah Malatya çağdaş, modern anlamda güzel bir şehircilik anlayışıyla çevre yolu ile tanışmış olacak. Yapılacak çalışmalar sonucunda hem trafik seyri açısından, hem trafik güvenliği ve konforu açısından da önemli bir yol çalışması olacak. Bu çalışmaların yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze ve Karayolları Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Memleketimize, milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Gürkan, viyadük çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan, viyadük çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan, viyadük çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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