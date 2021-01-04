Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

04.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:03
Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesine bağlı Şekerobası'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesine bağlı Şekerobası'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a inceleme gezisinde AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, daire başkanları ve mahalle muhtarı eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri bizzat yerinde incelediklerini belirten Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

"Akçadağ ilçemizdeki çalışmalarımız devam etmekte. Ören Mahallemize bağlı Şekerobası sokağındaki asfalt çalışmalarına ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen devam etmektedir. Ekiplerimiz mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek için çalışmalarını gece gündüz sürdürmektedir. Sadece kırsalı değil Malatya'nın her köşesinde adeta şantiyeye çevirdik. Hizmet ve yatırımların eşit şekilde götürülmesi noktasında merkezde ve kırsalda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların Şekerobasında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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