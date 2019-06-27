Başkan Gürkan tüm belediye personeli ile istişare toplantısı düzenledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Yönetici kadrosu ile Belediye, iştirakler ve MASKİ personellerinin tamamının katılımı ile bir istişare toplantısı düzenledi.

Malatya Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile 5000 civarında belediye çalışanları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük bir aile olduklarını belirterek, "Uzun yıllardan beri böyle bir tablo ve Büyükşehir Belediyesi bütün çalışanları ve şirketleri herhalde böyle bir araya gelmemiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalışanlarımızla, mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir mesaj vermek istedik. İnanıyorum ki bizim mesajımız doğru anlaşılır. Böylece Malatya'mızı mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında el ele, gönül gönüle vererek bu şehri mazisine layık hizmetlere kavuştururuz.

Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak fedakârlık edeceksek, ailenin başına bir iş geldiyse o ailede başta biz yöneticiler olmak üzere herkes fedakârlık içerisinde olacak.Aile içerisinde farklı anlayışlar, davranışlar, tutum ve yaklaşımlar varsa o ailenin birlik, beraberlik dirlik ve düzeninden bahsedilemez. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şirketlerimiz ile birlikte yaklaşık 5 bin 400 çalışanı ile birlikte bir olmamız, birbirimize saygı ve sevgi içerisinde olmamız lazım. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gibi bir sorumluluğun olması lazım.

Değerli arkadaşlar zaman zaman toplumda bazı söylemler duyuyoruz, başkan geldi işçi çıkardı, maaşları kesecekmiş diye. Bir tek işçi çıkarmadık,maaşların kesilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Kaldı ki Belediye Başkanı Padişah değildir. Hukuk kuralları içerisinde işleyen bir yapı vardır. Ama bu işlerin içine fitne fesat katmak isteyenler var. Bu arkadaşlarımızı gerektiği gibi uyaracağız, gerekli açıklamaları yapacağız. İftiralara itibar etmeyeceğiz.

Sizlerle birlikte memleketimizi geleceğin istikbali aydınlık yarınlarına taşıma gibi bir sorumluluğumuz bulunmakta. Bu şehri ileri götürmek anlamında hep birlikte olacağız. Belediyeler sınırları içerisinde yaşayan insanların kanunda belirtilen ihtiyaçlarını çalışanları vasıtası ile karşılamakla yükümlüdür. Belediye Başkanı zamanı, personeli ve mali tabloyu iyi yönetmekle yükümlü kişidir. Göreve geldiğimiz zaman huzur hakkı adı altında alınan bütün paraları iptal ettik, fazla çalışmaları, arabaları, SDS'leri ve iş makineleri için yapılan ihaleyi iptal ettik. Belediyenin 450 tane kendi aracı var bu araçlar Malatya'ya yeter.

Yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı bize dua edenlerin haddi hesabı yok. Bu adamlar bizi çok sevdiklerinden dolayı dua etmiyorlar. Komşusu olan belediye çalışanı belediye aracı ile çocuklarını da alarak hafta sonları pikniğe gidiyor, geziyor o komşu rahatsız oluyor. Almış olduğumuz maaşı hak etmemiz, helal etmemiz gerekiyor. Ben çalışan personelime, alın teri akıtan personelime sonuna kadar güvenirim, kendimi onlara emanet eder sonuna kadar onlarla yol yürürüm.

Diyorlar ki bu ücret farklılıkları nereden kaynaklanıyor. Şirketlerle birlikte 300 farklı ücret tipi belirlenmişti. Peki, ücretleri neye göre belirlediniz? Adam ilkokul mezunu 9 bin lira 12 bin lira maaş alıyor. Bunun mantığını nasıl izah edebilirsin? Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır, zulmün olduğu yerde zalim vardır. Bana zalim denilmesini hak görür müsünüz?Bir yönetici zalim olmak ister mi. Bunu adil bir şekilde düzenleyerek, kontrol edilebilecek ve şeffaf bir yapıya kavuşturuyoruz. Bunu yaparken bazı arkadaşlarımızın maaşlarında artışlar da olacak.

Bizim buradaki amacımız, prensibimiz personellerimiz arasında birlik ve beraberliği artırmak, çalışma barışını sağlamaktır. Yaptığımız işlerde kırk kere düşünür bir kere yaparız. Belediye olarak amacımız insanlara hizmet ederek, o şehri yüceltmek, o şehri ihya etmektir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'içinizden en hayırlınız insanlara en çok hizmet edeninizdir' diyor. Devletin, milletin hakkını yiyen hiç kimse iflah olmaz. Biz bu şehirde yaşayan insanlar sayesinde kazanıyoruz. Yaşadığımız şehre bir eser bırakmak için çalışmalıyız.

Temizlik imandandır. Müslümanlığın gereği gibi yaşayıp, Müslümanlığın gereği gibi davranmamız lazım. Hem maddi anlamda, hem çevresel anlamda hem de manevi anlamda temizliği kendimize şiar edinmeliyiz. Eğer bir haksızlık görürseniz ilgili amirlerinize iletin, şayet çözülmez ise bize gelin. Burada çalışan herkes belediyenin adamıdır. Bulunduğumuz yerde kesinlikle haksızlık ve adaletsizlik olmayacak. Adam kayırma olmayacak. Herkes işini yapacak. Hizmet anlayışımız güneş gibi olacak. Şemsiyemiz gökyüzü olacak. Güneş ışığından gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan nasıl yararlanıyorsa, biz de hiçbir ayrım yapmadan hizmet üreteceğiz.

Biz bir takımız. İyi günde kötü günde hep birlikte olacağız. Bu memlekete hizmet ettiğimiz zaman insanlık medeniyetine hizmet etmiş olacağız. Bu hizmetler geleceğe ışık tutacak, aydınlatacak geleceğe yol haritası olacak. Görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz, zihnimizi bulandırmaya çalışanlara asla müsaade etmeceğiz. Şahsi çıkar ve menfaatler içinde olmayacağız. El ele vererek Malatya'mızı mazisine layık istikbale hep birlikte hazırlayacağız. Bu ailenin birlik ve beraberliğine halel getiren hiç kimse bu ailede yer bulamaz. Büyükşehir ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde Malatya'yı ileri ufuklara aydınlık yarınlara taşıyalım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, personellere hitap ederken, konuşması çoğu zaman personellerin alkışları ile kesildi.

Kaynak: Bültenler