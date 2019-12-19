Başkan Gürkan Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

19.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:43

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, MASKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Ortaç: Şaheser bir proje

Yeşil Kuşak ve Millet Bahçesi Projesinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, "Bu alanda yapılacak olan projenin hayata geçirilmiş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Tamamlandığı zaman şaheser bir proje ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız güzel hizmetlere imza atıyor. Sayın Başkanımızın hayallerinin olduğunu biliyorduk. Her zaman söylediğimiz gibi, hayalleri olmayanın hedefleri de olmaz. Bu alana yapılacak olan projenin Malatya'mız için hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

Gürkan: Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek

Yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek olan Projenin yaklaşık 43 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Millet Bahçesi Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 43 dönümlük bir alan üzerinde başlatılmıştır.

Tamamlandığı zaman ilimize, şehrimize değer katacak bir proje olan Millet Bahçesi projesinin ileriki aşamasında Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi ile akabinde Atatürk Kız Lisesi ve Hürriyet Parkı ile birleştirilerek büyük bir alanı yeşil bir koridora dönüştürmüş olacağız. Bu çalışmalarımızın akabinde Hürriyet Parkı karşısında bulunan Ticaret Liselerinin kaldırılarak Malatya'da törenlerin gerçekleştirildiği alan olarak da düşünüldüğünde burasının bir bütüncül olarak Malatya'ya değer katacağını ifade etmek istiyorum.

Çalışmalar belli bir aşamaya geldiği zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Sayın Bakanımızı da temel atma törenine davet ettik. Proje belli bir aşamaya geldiği zaman temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bir yıl içinde bu proje tamamlanarak Malatya halkının hizmetine sunulacak. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Gürkan: Güzel bir mekânı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız

Başkan Gürkan proje kapsamında 43 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili de bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, "Proje; Açık ve kapalı otoparklar, Millet Kıraathanesi, Afet Toplanma Alanı, Koşu, Yürüyüş ve Gezi Parkurları, Çocuk Oyun Alanları, Kültür ve Spor Alanları, Basket ve Voleybol Sahaları, Havuzlar, Ahşap Kaplama Köprü, Seyir İskelesi ve Dinlenme Alanı ile piknik masa ve oturma alanlarının olduğu yaklaşık 23 bin metrekare yeşil alanı kapsamaktadır.

Yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile Malatya'mıza yakışan bir mekânı daha hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler