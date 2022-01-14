Başkan Gürkan MEV Malatya Şube Başkanı ve Yönetimini kabul etti

MALATYA (Bültenler) - Başkan Gürkan, 1985 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuş olan ve öğrencilere burs vererek çalışmalarını sürdüren Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Naim Şerafettin Kayısıcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Eğitim Vakfı Şube Başkanı Naim Şerafettin Kayısıcı, "Başkanımızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Emeklerine sağlık. Vakfımız, 1985 yılında kurulmuş ve rahmetli Turgut Özal'ın mirası olan bir vakıf. 37 yıldır 40 bine yakın öğrenciye burs verdik. Bu yıl içerisinde verdiğimiz burs sayımız bin 500. Geçtiğimiz yıl pandemi içerisinde öğrencilerimizin evlerinde olmasına rağmen burslarımızı aksatmadan devam ettirdik. Vakıf olarak güzel işler yapıyoruz. Bu yıl Malatya şube yönetiminden dört arkadaşımızın İstanbul'da bulunan genel merkez yönetimine seçildi. Malatya'da mütevelli heyetimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Güzel hizmetler vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Malatya Eğitim Vakfı Şubesi Başkanı Naim Şerafettin Kayısıcı ve yönetim kurulunu misafir etmekten dolayı memnun olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya Eğitim Vakfı eğitime katkı noktasında rahmetli Turgut Özal zamanında kurulmuş ve günümüze kadar 40 bin Malatyalıya öğrenimlerini yapmaları için burs temin etmiştir. Bu da Malatyalı hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Malatya Eğitim Vakfı duruşuyla, omurgasıyla Malatya'nın değerlerini yansıtan ve burs verdiği öğrencilerde de Malatya insanının ekonomik durumu zayıf olan ama zeki, ülkesine, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan insanlara bu anlamda vermiş oldukları imkân takdire şayandır. Malatya Eğitim Vakfının çalışmalarını görüyorum ve yakinen takip ediyorum. Bizlerde geçtiğimiz dönemde Battalgazi Belediyesinde olduğumuz dönemde ve şu anda Büyükşehir Belediyesinde olduğumuz dönemde Malatya Eğitim Vakfı ile paydaş olmanın mutluluğunu hep yaşadık, bugünde yaşıyoruz, yarında yaşayacağız. Malatya Eğitim Vakfı hiçbir siyasi, ideolojik bezirgânlık içerisinde olmamış, sadece Malatya diyerek iş ve işlemlerini Malatya'nın gelişmesi, Malatya'nın insanının okuması, Malatya'nın büyümesi, Malatya'daki sosyal barışın olması noktasında büyük gayret gösteriyorlar. Malatya Eğitim Vakfı ülkemizin değişimi, dönüşümü ve Avrupa'nın önüne geçebilecek bir duruma getiren rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu vakıftır. Özal'ın ruhuna, felsefesine uygun bir anlayış içerisinde de vakıf hizmetlerini yürütmüştür ve yürütmeye devam edecektir. Kuruluşundan bugüne vakıfta görev alan yöneticileri, vakfa destek veren hayırsever iş insanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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