Başkan Gürkan, Meston'da incelemelerde bulundu
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Başkan Gürkan, Meston'da incelemelerde bulundu

Başkan Gürkan, Meston'da incelemelerde bulundu
Bültenler - Haberler | Güncel

MESTON şirketi bünyesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, MESTON şirketinin standartlarını yükselterek Malatya'ya, bölgeye ve Türkiye'ye hizmet eden bir şirket hüviyetine gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

İnceleme gezisinde MESTON'un yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren MESTON Genel Müdürü Fahrettin Ulubaba, "MESTON firması olarak 7/24 çalışan bir şirketiz. İl dışına ve il içine üretimler gerçekleştiriyoruz. Standartların üzerinde üretimler yapıyoruz. Kilit taşı, künk, karo taşı ve kent mobilyaları çalışmalarını firmamızda gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Gürkan ise, "MESTON firmamızın üretim sahasında çalışmalarımızı inceledik. Fabrikalarımızda üretimi yapılan ürünleri inceledik. Künk diye tabir ettiğimiz üretim merkezimizi gezdik. Orada 200'lük ve bin 600'lük künk üretildiğini gördük. Üretimlerin standartlar çerçevesi içerisinde üretildiğini gördük. Kilit taşı fabrikamızda kilit taşı çeşitleriyle birlikte güzel çalışmalar yapılmış. Çalışmaları yapan MESTON Genel Müdürlüğümüzün şahsında bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmaları sadece kamu kurumlarıyla değil özel sektörle de paydaş olma ve pazar bulma konusundaki görüşlerimizi ilettik. Şuanda %50 kamunun, %50 özel sektörün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İnşallah segment ve standartları daha da yükselterek hem Malatya'ya, hem bölgeye, hem de Türkiye'ye hizmet eden bir şirket hüviyetine gelinmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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