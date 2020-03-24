Başkan Gürkan,MEGSAŞ Ekmek Fabrikasını ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MEGSAŞ'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ESENLİK, BELSOS, MOTAŞ ve MEGSAŞ korona virüsüne karşı önlemler almaya devam ediyor.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Korona virüsü dünyada ve ülkemizde hızla yayılıyor. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız ilk başta tedbirler alarak, acil önlem paketini uygulamaya koydular. Özellikle sınırlarımızın ve gümrük kapılarımızın kapatılması, uçak seferlerinin sınırlandırılması ve iptal edilmesi noktasında dışarıdan virüsün ülkemize girmemesi için her türlü tedbirler alındı.

Dün akşam yapılan açıklama ile 37 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. Bizlerin vatandaşlarımıza bu hastalıktan ve virüsten korunma ile ilgili ön tedbirleri alma ve aldırmak gibi sorumluluklarımız var. Devletimiz ve hükümetimiz Türkiye genelinde gerekli önlemleri alıyor. Bizlerde yerel olarak bunları hangi esas ve usul ile uygularız onun çabası içerisindeyiz.Sosyal medyada provakatif ifadelere itibar edilmemesini vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gürkan MEGSAŞ Ekmek Fabrikasında günde 75 çeşit farklı ürün üretildiğini belirterek, talep olması durumunda üretimi artırabileceklerini ifade etti.

Gürkan, "Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar, herhangi bir un sıkıntımızda bulunmamaktadır, ihtiyaç duyulması halinde ekmek fabrikamızdaki üretimimizi 200 bine kadar çıkarabilecek bir kapasiteye sahibiz. Vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu kararlara uysunlar. Evlerinde kalsınlar. Özellikle yaşlılarımız gelecek günlerde de çocuklarını ve torunlarını sevmek istiyorlarsa mutlaka evlerinde kalsınlar ve dışarı çıkmasınlar. Esas olan insandır. İnsan merkezli ve insanın sağlığıdır. Toplumun sağlığını temel esas alan yönetim anlayışını uygulamak durumundayız"şeklinde konuştu.

MEGSAŞ çalışanlarının 65 yaş ve üzerindeki, hasta veya evinden çıkmak istemeyen vatandaşların ekmeklerini evlerine servis edeceğini kaydeden Gürkan, "Vefa konsepti içerisinde de kaymakamlarımız, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, MEGSAŞ, BELSOS ve ESENLİK ortak ve koordine içerisinde bir çalışma içerisindeler.65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için Whatsapp Çağrı ve sipariş hattı 0549 768 65 65 ve 0530 465 44 44 nolu telefon numaralarına ulaştıklarında siparişleri evlerine kadar getirilecektir.

Buradaki amacımız, vatandaşlarımız evinde otururken onların ilaç, yemek, ekmek v.b ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında devlet ve yerel yönetim olarak elimizde gelen gayret ve çabayı göstermektir. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerimiz toplumun faydasına ve menfaatleri için kurulmuş şirketlerdir.

Gürkan, "Vatandaşların sağlıklı, hijyen ürünler alması ve fahiş fiyatlarla alış veriş olmaması için gerekli denetimler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın sağlık konularına dikkat etmesi gerekir. Devletimizin aldığı kararlara uyulması, evde çıkılmaması, evde hijyen kurallarına uyulmasını temenni ediyorum. Hepimizin bunlara dikkat etmesini temenni ediyorum. Korona virüsünden dolayı vefat eden 37 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum. Gece gündüz demeden her türlü riski göze alarak çalışan sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimizi, Büyükşehir temizlik işlerinde çalışan, çevre koruma ve kontrol personelimizi, Büyükşehir şirketlerimizde çalışan bütün mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler