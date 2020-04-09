Başkan Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsa Projesi inşaatını inceledi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsa Projesi'nin inşaat çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsa Projesi'nin inşaat çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gürkan, çalışmaları yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Standartlara uygun ve kaliteli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde yıl sonu itibariyle çalışmaların tamamlanacağına inanıyorum. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanı olan, ülkemizde ve dünyada lisanslı depo ve kayısı anlamında ilk olan, standartlara uygun, çiftçimize ve kayısı üreticilerimize önemli bir merkez ve depo olacaktır." ifadesini kullandı.

Merkezin üreticilere önemli bir katma değer katacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsa Projesi'nin inşaat çalışması bittikten sonra, Malatyalı çiftçilerimize ve kayısı üreticilerimize ve kayısı tüccarlarımıza önemli bir katma değer temin edecektir. Buradaki deponun sürdürülebilirlik ve işlevsel anlamda işlevinin devam ettirilebilmesi noktasında ihale şartlarımızın içerisinde en az 2 yıl depo bittikten sonra buranın işletmesi ile ilgili sürdürülebilirliği de modern anlamda, depoculuk anlayışının devam etmesi anlamında ilgili firma tarafından sürdürülebilirlik uygulaması burada gerçekleşecektir. Bu çalışmaların Malatyalı çiftçilerimize, kayısı üreticilerimize ve tüccarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA