Başkan Gürkan, kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı
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Başkan Gürkan, kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı'nda keseceği kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Başkan Gürkan, kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı
29.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:16

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı'nda keseceği kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın ziyaretinde kurban bağışını yapan Başkan Gürkan, çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'na teşekkür etti. Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kurban Bayramı dolayısıyla kestireceği Kurban'ını Diyanet Vakfı'na bağışlayan Başkan Gürkan, "Vakfımızın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mazlum, masum, düşkün; ihtiyaç sahibi insanlar için hazırlamış olduğu program çerçevesinde yapılan bağışlar devletimizin teminatıyla ilgili yerlere gidecek" dedi.

Başkan Gürkan, Diyanet Vakfı'nın hem yurt içindeki garip gurebanın hem yurt dışında ihtiyaç duyan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet ve millet eliyle yapılanan önemli bir organizasyon olduğunu belirti. Yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, "Müftümüzün şahsında Diyanetimizin çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah bu kurbanlarımız mazlum sahipsiz kimsesiz milletlerin gıda ihtiyaçlarını temin edecektir. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı gördükleri zaman sevinç gözyaşları döküyorlar"

İl Müftüsü Veysel Işıldar da Diyanet Vakfı'nın bu yılki Kurban Kampanyası ana temasının "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" şeklinde olduğunu belirterek, "Dünyanın her tarafında sizin de bağışladığınız bu kurban en başta ülkemiz için dinimiz milletimiz devletimiz için inşallah inanıyorum ki birçok hayır kapılarının açılmasına vesile olacak. Çünkü gönülleri fethedecek. Bir kurban etinin payının Afrika'daki mazlum insanlara dağıtılması vesilesiyle ihtida öyküleri var. Müslüman olan insanlar var. Bizim bayrağımızı gördükleri zaman ağlayıp Türkiye Türkiye diye bağıran bize gönül vermiş kardeşlerimiz var. Sizin de yaptığınız bu bağışınız inşallah bu gönül köprülerinin daha güçlenmesine kuvvetlenmesine, hayır kapılarının açılmasına vesile olacak. Bu manada şahsınıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Geçen yıl da bağışlamıştınız, bu yıl da bizi yalnız bırakmadınız. Kurumum adına şahsıma adına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Işıldar, Başkan Gürkan'a Diyanet Vakfı görevlisinin hazırladığı Kurban Bağış makbuzunu takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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