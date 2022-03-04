Başkan Gürkan, Kuluncak İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi

KULUNCAK, MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya hizmet etmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, "Şehrin temel sorunları noktasında hükümetimizden de Cumhurbaşkanımızdan da gerekli destekleri aldık. Sizlerin adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Poyraz, Kuluncak MHP İlçe Başkanı M. Mustafa Kılıç ve Kuluncak Mahalle Muhtarları ile 2022 yılında Kuluncak İlçesi'ne yapılacak olan altyapı yatırımları ile ilgili istişare yapmak için MASKİ Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, Kuluncak İlçesi'ne Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin güzel hizmetler yaptığını belirterek, "MASKİ, şimdiye kadar ilçemizde çok güzel hizmetler yaptı. Eksiklerimiz elbette var. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile yaptığımız toplantıda ilçemizin ihtiyaçlarını ilettik. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in yol hizmetlerindeki başarısını su hizmetlerinde de yapacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ise, "Kuluncak İlçemize yapılan hizmetler için teşekkür ziyareti için buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'inde katılımıyla ilçemizde olan ufak tefek eksiklerimizin gözden geçirilmesi için gündeme getirdik. İlçemizin eksiklerini en kısa zamanda tamamlayacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılında Kuluncak İlçesi'ne yapılacak olan ve yapılması planlanan alt ve üstyapı yatırımları ile ilgili toplantı yapmak için bir araya geldiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte Kuluncak İlçesi'ne ayrı bir önem verdiğini aktardı. Başkan Gürkan'ın ilçeye çok önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Başkan Cengiz, "28 mahalle muhtarımız, ilçe başkanlarımız ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde toplantı yaptık. Yaklaşık 45 gün önce de bir toplantı yapmıştık. O toplantı 2021 yılında yapılan çalışmalar için teşekkür mahiyetindeydi. Kuluncak'ta asfaltsız yolumuz kalmadı. 2022 yılında devam eden çalışmalar var. Bugün burada o çalışmaları konuştuk. İstişarede bulunup, fikir alışverişi yaptık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. 2019 yılından beri Kulunca İlçemize çok güzel yatırımlar yaptılar. Bu noktada, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyor, desteklerini her zaman bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN GÜRKAN: BELEDİYENİN HİZMETLERİ BİTMEZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belediyelerin hizmetlerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, Malatya verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Binlerce projenin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Gürkan, "Kuluncak bizim kadim ilçelerimizden bir tanesidir. Hakikaten nezaketli insanlarımızın, kadirşinas insanlarımızın olduğu, komşuluk ilişkilerinde en üst seviyede temayüz ettiği güzel bir ilçemiz. Bu anlamda bu güzel ilçemize güzel hizmetler yapmak bizim en başta gelen görevimizdir. Ekip arkadaşlarım Malatya için canla başla mücadele ediyor. Göreve geldiğimizde asfaltsız, susuz ve kanalizasyon bir yerleşim yeri kalmayacak, akarsulara atıksular karışmayacak demiştim. Arkadaşlarda bu planlama çerçevesinde, koymuş olduğumuz bu hedefe ulaşma noktasında yoğun bir çalışma içerisindeler. Allah'a şükür geçtiğimiz bu süreç içerisinde 718 mahallesine asfaltla gidilen 81 il içerisinde asfaltsız bir yeri olmayan tek yer Malatya'dır. Malatya'nın kangren olmuş sorunlarına çözüm noktasında yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Uhdemizde olsun olmasın el atmadığımız yer kalmadı. Bir ev yaparsınız içerisine geçersiniz. Ölene kadar o evin eksiği bitmez. Dolayısıyla belediyenin de hizmeti bitmez. Rutin işlerimiz yürür. Ancak temel sorunlar noktasında hükümetimizden de Cumhurbaşkanımızdan da gerekli destekleri aldık. Sizlerin adına teşekkür ediyorum. Bugün Malatya Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyedir. Hizmetlerin milletimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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