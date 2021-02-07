Başkan Gürkan kongre ve fuar merkezi inşaatını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşası devam eden kongre ve fuar merkezini inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşası devam eden kongre ve fuar merkezini inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gürkan, yazılı açıklamasında, herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde mayıs ayı sonu itibariyle kongre ve fuar merkezinin açılmasının planlandığını belirtti.

Kente modern ve çağdaş bir mekan kazandıracakların aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kongre ve fuar merkezi içerisinde konferans salonu, sosyal donatı alanları, kafeterya ve benzeri ofisler ile fuara katılan katılımcılar tarafından görüşmelerin yapılabileceği alanlar bulunmakta. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir mekanı inşa ediliyor. Bu alandaki çalışmalar herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Mayıs sonu itibariyle tamamlanacağı inancındayım. İnşallah eskiden olduğu gibi yine Tarım Fuarlarını, Kitap Fuarını, Gıda Fuarları ve diğer fuarları bu yeni mekanda yapma imkanına kavuşuruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş