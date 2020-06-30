Başkan Gürkan Kongre ve Fuar Merkezi inşaatını inceledi
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Başkan Gürkan Kongre ve Fuar Merkezi inşaatını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kongre ve Fuar Merkezi inşaatını inceledi.

Başkan Gürkan Kongre ve Fuar Merkezi inşaatını inceledi
30.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:14

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kongre ve Fuar Merkezi inşaatını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili daire başkanlarıyla Kongre ve Fuar Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Malatya'da uluslararası birçok fuarın gerçekleştirildiğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Malatya'mız birçok fuarın gerçekleştirildiği fuarlar merkezi konumundadır. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz fuarların yanı sıra Uluslararası kayısı ve Film festivalini Malatya'da yapıyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin gerçekleştirildiği Malatya'ya yakışır ve yaraşır bir fuar merkezimizin bulunmaması büyük bir eksiklikti. Bu anlamda içinde konferans salonu sosyal donatı alanları, kafeterya ve benzeri sosyal ihtiyaçları giderecek çevresiyle mütenasip formatta olabilecek bir fuar merkezi noktasında çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor fuar merkezimizin Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise Malatya'ya kazandırılan güzel hizmet ve yatırımların olduğunu aktararak, şunları kaydetti;

"Malatya'mızın ihtiyaç duyduğu günümüz şartlarına, hatta geleceğin şartlarına haiz olabilecek bir fuar merkezi yapılmakta. Sayın Başkanımızın öncülüğünde bu merkezimiz de inşallah hızlı bir şekilde yükseliyor. Malatya'mızda sayın başkanımız da belirttiği gibi birçok fuar ve festival düzenlenmekte. Dolayısıyla Malatya'mızın modern günümüz şartlarına uygun bir fuar merkezine ihtiyacı vardı. Sayın başkanımızın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemiz ve ekibi bu çalışmalara başladı hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. İnşallah Malatya'mız hak ettiği ihtiyaç duyduğu bu fuar merkezine de böylece kavuşmuş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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