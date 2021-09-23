BAŞKAN GÜRKAN, KIVANÇ'IN İLK GÜN HEYECANINA ORTAK OLDU - Haberler
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BAŞKAN GÜRKAN, KIVANÇ'IN İLK GÜN HEYECANINA ORTAK OLDU

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN GÜRKAN, KIVANÇ'IN İLK GÜN HEYECANINA ORTAK OLDU

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, güne Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek başladı.

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, güne Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek başladı. Kreşe gelen Başkan Gürkan, kapıda kreşe yeni başlayan Kıvanç Ök ve babası ile karşılaştı. Gürkan, babasından ayrılmak istemediği için ağlayan minik Kıvanç'ı içeriye girmek için ikna etti. Kıvanç'ın ayakkabılarını çıkartmasına yardımcı oldu. Gürkan, ayrıca Kıvanç'ın arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışmasına yardımcı oldu.

Kreşi gezen ve öğrenciler ile sohbet eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise şunlara yer verdi;

"Sevgili Kıvanç'ın bugün kreşte ilk günü. Babasından ayrılacağı için çok üzgündü. Kendisiyle konuştuk, anlaştık. Sevgili yavrumuzun kısa sürede adapte olduğunu görmek mutluluk verici... Kıvanç ve tüm çocuklarımız söz verdi; bugün doyasıya oyun oynayacaklar. İyi ki varsınız çocuklar. Siz varsanız, geleceğe dair inancımız, umudumuz da var"

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Haber: BAŞKAN GÜRKAN, KIVANÇ'IN İLK GÜN HEYECANINA ORTAK OLDU - Haberler
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