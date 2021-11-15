Başkan Gürkan, Kazakistan'dan gelen öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi

MALATYA (Habermetre) - Kazakistan'dan gelen öğrenci ve akademisyenlerle görüşen Başkan Gürkan,

TÜRKİ CUMHURİYETLER ARASINDA TESANÜT DUYGUSU OLMASI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kazakistan'da akademisyenlik yapan ve Türkiye'de staj gören akademisyen ve eğitim gören Kazak öğrencilerle bir araya geldi.

BİZLERE DESTEK VERDİĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Malatya'yı tanıtmak için Kazak öğrenci ve akademisyenler ile birlikte Malatya'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talas, "Malatyalı olarak Kazak kardeşlerimizi Malatya'mızda ağırlamak istedik ve dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'da bizleri ziyaret etti. Kazak arkadaşlarımızın bir kısmı hem ülkelerinde akademisyen hem de Türkiye'ye staj eğitimlerini görmeye geldiler. Bir kısmı da yüksek lisans doktora ve lisans seviyesinde öğrenci misafirlerimiz olarak bulunuyorlar. İnsana dokunmanın bir örneğini ortaya koymak adına Kazak kardeşlerimizi Malatyalı kardeşleriyle buluşturma gibi bir düşünceyle hareket ettik. Bu ziyareti Malatya'nın gastronomisini dış dünyaya tanıtmanın bir yolu olarak da düşündük. Arslantepe Höyüğünün gündeme gelmesi ve daha çok insana ulaşması gibi yaklaşımlarla Malatya'ya geldik. Bizlere destek verdiği için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bir Malatyalı olarak başkanımızın yaptığı atılımlardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

BÜTÜN TÜRK KARDEŞLERİMİZLE BİRLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Kazak öğrenci ve akademisyenleri, soydaşları Türkiye'de ve Malatya'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Türki Cumhuriyetlerinin arasında tesanüt duygusu olması bizleri Türkiye olarak gururlandırıyor. Türk Devletleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantı vardı. Toplantı içerisinde Türkiye'de Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış olan Binali Yıldırım Bey Türkiye'nin Aksakallı Türkiye temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildi. Yani artık yeni Dede Korkutlarımız var. Yeni Dede Korkutlarımızın Türk dünyasına ve Türki Cumhuriyetlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya, çok değişik medeniyetlere, uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir kadim şehirdir. Biz Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. UNESCO'da Malatya'da insanlık medeniyetinin başladığını geçtiğimiz Temmuz ayında tescil etti. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri derken bilindiği gibi bizlerde Kazak kardeşlerimiz gibi Orta Asya'daydık. Oradaki şartlardan dolayı biz batıya doğru göç ettik. Göç eden Oğuz kollarından bir tanesi de Malatya'ya geldi ve yerleşti. Daha sonra burada devletleşme sürecine girdik. Malatya sancağı aynı zamanda Anadolu'nun fetih sürecini başlattı. Kayseri'nin Melikgazi tarafından fetih edilmesi. Sivas'ın Hasangazi tarafından fetih edilmesi. Ankara'nın Hüseyingazi tarafından fetih edilmesi. Bunlar Battalgazi'nin babası, amcası ve kardeşidir. Battalgazi'de İstanbul kuşatmasından dönerken Eskişehir'de şehit olmuştur. Dolayısıyla Anadolu'nun fethi 1071 yılından çok önce Malatya sancağından başlıyor. Malatya Türk ve İslam tarihi açısından önemli bir şehirdir. Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler ilim irfan destanları yazdılar.

Kazakistanlı, Özbekistanlı, Türkmenistanlı, Azerbaycanlı, Doğu Türkistanlı Uygurlu kardeşlerimiz var. Biz Türklerin birliği ve beraberliğinden kimsenin rahatsız olması değil Türklerin medeniyet götürmesi noktasında birlikte olmamız gerekir. Bizim birlikteliğimiz başkasına korku değil onlara adaleti, hukuku, sevgiyi ve saygıyı gösterme anlamındadır. Milletler tarihine baktığımızda Türk milletinin kadirşinas olduğunu fark edersiniz. Biz Kazak kardeşlerimizle de, Özbek kardeşlerimizle de, Türkmen kardeşlerimizle de, Azerbaycanlı kardeşlerimizle de, Kırgız kardeşlerimizle de ve diğer Ahıska Türkleriyle de hepsiyle birlikte kardeş olacağız, güçlü olacağız, birlikte olacağız, birbirimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.

Programa katılan Kazak Akademisyenlerle birlikte öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler. Kazak heyeti ayrıca Başkan Gürkan'a çeşitli hediyeler takdim ederken Başkan Gürkan'da misafirlere hediyeler takdim etti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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