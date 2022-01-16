Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. Gürkan, ziyaret sırasında itfaiye çalışanlarıyla hem sohbet etti hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek itfaiye personelleriyle bir araya geldi. Başkan Gürkan ziyarette, geçtiğimiz günlerde Bursa'da göreve giderken kaza geçirerek şehit olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye erlerine taziye vermek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine de başsağlığı diledi. Başkan Gürkan ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri şehit olan 4 itfaiye eri için saygı duruşunda bulunarak, dualar etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İtfaiyeci arkadaşlarımızın bir birleriyle hangi şehirde olursa olsun dayanışma içerisinde olması o kurumun kurumsallaştığının en temel göstergesidir. Malatya Büyükşehir Belediyemiz itfaiyesinin kendi meslektaşlarına göstermiş oldukları bu özveriden dolayı tebrik ediyor ve hepinize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Görevinizde de başarılar diliyorum. Sizlerin görev yaparken ne kadar fedakar ne kadar özverili çalıştığınızı biliyorum. Şimdiye kadar Malatya İtfaiye teşkilatımızla gerek Malatya merkezde, kırsal kesimlerde oluşan herhangi bir deprem, sel, trafik kazası, yangın ve benzeri işlerle itfaiye teşkilatımız başarıyla çıkmıştır. Sizleri tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, "Teşkilatım adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Araç, gereç ve personellerimizin gençleşmesi noktasına bazı çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki Mart ayı içerisinde 5 yeni araç daha gelecek. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olan bir kuruluşuz. Biz burada itfaiye teşkilatı olarak bir aileyiz" sözlerine yer verdi.

Daha sonra itfaiye teşkilatı ekibiyle yemek yiyen Başkan Gürkan, itfaiye teşkilatında çalışan ve emekliliğe ayrılan 2 itfaiyeciye, 3 birim adına amirlerine ve alanlarında başarı gösteren itfaiyecilere teşekkür plaketi verdi. - MALATYA