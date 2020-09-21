Başkan Gürkan, Hamido'nun anısına sahip çıktı
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Başkan Gürkan, Hamido'nun anısına sahip çıktı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bulgurlu Mahallesinde bulunan tarihi Bulgurlu Cami'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan, Hamido'nun anısına sahip çıktı
21.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:26

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bulgurlu Mahallesinde bulunan tarihi Bulgurlu Cami'nde incelemelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Bulgurlu Mahallesi'ne giden Başkan Gürkan, Bulgurlu mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.

Bulgurlu Mahallesi sakinleri ile istişare eden Başkan Gürkan, tarihi Bulgurlu Cami'sinde incelemelerde bulundu. Çok eski olan caminin restorasyonu ile ilgili olarak mahalle sakinlerinin taleplerine cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "1938 yılında yapılan bir camimiz. Rahmetli Hamit Fendoğlu'nun (Hamido) emeği var. Şükranla yad ediyoruz. Şimdi camimizin daha düzgün ve güzel bir hale gelmesi için buradayız. Tabi ki ekipleri gönderip uygun bir şekilde restore ederek, çalışmalar yapılır ve siz değerli Bulgurlu hemşerilerime kullanılacak duruma getirtilir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Gürkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, 1938 yılında aile büyükleri tarafından yapılan ve bugüne kadar ayakta tutulan Bulgurlu Cami'nin aslına uygun şekilde korunması gerektiğini belirtti.

Fendoğlu, "Geçmişimizde gelen kimliğimizi koruduğumuz gibi geçmişimizin de bize bırakmış olduğu bu değerleri aslına uygun olarak korumak bizim birinci dereceden görevimiz. Bu nedenle tarihi değerler konusunda çok hassas davranan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Bulgurlu Cami'nin durumunu ilettik. Bizi kırmayıp buraya kadar gelip incelemeye yapıp ve bizzat gördükten sonra yapacakları restorasyon işi bizi mutlu etti. Ben şahsım ve Bulgurlular adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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